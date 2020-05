Dohrajte sezonu, vyzývá O2 kluby před klíčovým jednáním

Kvůli pandemii koronaviru se o rok odkládají pražské koncerty písničkářky Patti Smith a bubeníka Nicka Masona, někdejšího člena Pink Floyd. V pondělí to oznámila pořadatelská agentura 10:15 Entertainment, která obě akce chystá v pražském Foru Karlín. Nick Mason tam vystoupí 23. května 2021, Patti Smith až 13. července 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. "Jednali jsme s managementem obou umělců, bylo vidět, že by rádi našli termíny dříve, ale celosvětová situace bohužel ukázala, že je to nemožné. Jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout data na příští rok," říká Milena Palečková z 10:15 Entertainment, která na letošek plánovala pět koncertů zahraničních interpretů a všechny musela posunout.