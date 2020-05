Bez pohárů přežije český fotbal rok, říká agent Paska. A intenzivně řeší opci Součka

Na stamilionové přestupy budou muset české kluby nějakou dobu zapomenout. Podle hráčského agenta Pavla Pasky nyní budou klíčové evropské poháry: zda se vůbec hrát budou, a pokud ano, s jakým úspěchem se v nich tuzemské kluby prosadí.

"Můžu se pokusit sehnat si nějakou křišťálovou kouli a černou kočku na rameno, ale nevím, jak se mi to povede, letošní čarodějnice už byly před dvěma týdny. A bez toho se další vývoj předpovídá velmi těžko," prohlásil sarkasticky šestasedmdesátiletý fotbalový agent Pavel Paska.

Pokud je ovšem někdo schopen poskytnout kvalifikovaný odhad, pak to vzhledem ke svým zkušenostem musíte být vy.

Ale jistě, samozřejmě je to nejhorší doba, kterou pamatuju. České kluby nevědí, jestli začne liga, a když začne, jestli taky předčasně neskončí. Pro všechny platí, že jakýkoli transfer je v dnešní době ekonomicky mimořádně závazný, musí být velmi, velmi opatrné. Plánují menší přestupy nebo příchody zadarmo, jak jsme nyní zaregistrovali u Plzně. Jakmile se fotbal rozjede, na fotbalovém trhu určitý pohyb začne, ale bez velkých peněz. Každý klub bude velmi šetřit.

Šéf bundesligy Christian Seifert v rozhovoru pro New York Times uvedl, že očekává, že letos v létě fotbalový trh vůbec nebude existovat. Jak to bude v Česku?

Nedovedeme odhadnout, jak se liga bude hrát, kdy se vrátí diváci, kolik VIP míst kluby prodají. Nejvíc peněz do českého fotbalu teče z evropských pohárů a prodejů hráčů. Ty nyní budou ztížené tím, že na zápasy nebudou moc jezdit zahraniční skauti, trenéři, ředitelé. Přijdou o možnost vidět hráče live, budou se muset spolehnout na platformu Wyscout nebo na různé video techniky. A koupit hráče za velké peníze, podepsat ho na čtyři roky jen na základě videa, to je strašně těžké. Také tenhle faktor, že se bude hrát bez diváků, ovlivní fotbalový trh.

Takže s lukrativními přestupy do zahraničí je na nějakou dobu utrum?

Letní transferní období z české ligy bude velmi komplikované. Vrátím se ještě k těm divákům - nejenže na zápasech nebudou moci být skauti, ale nesmíme zapomenout i na nepřesvědčivý optický dojem z toho zápasu. Vzpomeňme na utkání Sparty s Trabzonsporem, které se hrálo za zavřenými dveřmi. Bylo to divné, hluché, slyšeli jsme každé kopnutí balonu, každý pokyn. A teď mi řekněte, jestli tohle dokáže někoho nadchnout natolik, aby dal velké peníze za některého z hráčů.

Už tedy jako fotbalový agent registrujete, že klesá ochota českých klubů utrácet?

Všichni přemýšlejí ekonomicky a nezbyde nic jiného než nějaký čas vydržet. Rok by se dal překlenout, ale pak už příjmy přijít musí. Když se české týmy v létě kvalifikují do evropských pohárů, bude všechno v pořádku. Ovšem pokud se Liga mistrů a Evropská liga hrát nebudou, čeká nás strašně těžké období a v přespříští sezoně bychom to museli dohnat tak, že by šli do základních skupin všichni čeští zástupci. Musela by do českého fotbalu přitéct miliarda a půl.

Klíčové také bude, zda West ham uplatní opci na Tomáše Součka. V takovém případě poputuje do Slavie dalších 440 milionů korun. Defenzivní záložník spadá do vaší gesce - jaká je momentálně situace?

Musíme počkat, zda se Premier League dohraje. Momentálně řeším s majitelem klubu, zda je opce platná i v případě, že se hrát nebude. Mám informace, že v Londýně sami nevědí, jaká bude budoucnost. Opce má nějaký termín, případně ho posuneme. V každém případě platí, že West Ham má o Tomáše zájem a cílem obou stran je, aby v Anglii zůstal.

Se Součkem sice experti i fanoušci počítají jako s budoucím tahounem Kladivářů, ale majitelé během krize museli do klubu napumpovat už 30 milionů liber. Nemáte obavy, že transfer zhatí úsporná opatření?

Za normálních okolností není pro kluby Premier League šestnáct milionů liber extrémní částka. Pokud se bude hrát, tak žádné obavy nemám.

Řada evropských klubů deklaruje změnu strategie, hodlá nakupovat levnější hráče. V určité kvalitě, ale bez drahého jména. Myslíte, že je to dlouhodobý trend?

Levný hráč neexistuje, existuje jenom dobrý, nebo špatný. A špičkové evropské kluby vždycky budou najímat kvalitní hráče. Ano, nějaký čas budou ve fotbale padat nižší částky, ale časem se spirála zase roztočí směrem nahoru. Pokud tedy nepřijdou nějaká omezení ze strany FIFA nebo UEFA. Všichni říkají: Musíme se poučit, musíme se připravit, aby transferové částky zase tak nevystřelily, aby hráč stál dvě stě milionů eur. Tyhle náznaky a myšlenky zaznívají z Německa nebo z Anglie, a to z úst renomovaných expertů. Tak uvidíme.