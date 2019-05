Odstavené boeingy zachránily bývalý slávistický airbus. Místo šrotu bude znovu létat

před 1 hodinou

Nedostatek letadel způsobený odstavením strojů Boeing 737 MAX 8 vrátil do provozu airbus Českých aerolinií, který v únoru v červenobílých barvách letěl s fotbalisty Slavie k odvetnému zápasu Evropské ligy s belgickým Genkem a už měl namířeno do šrotu.

Podle informací webu zdopravy.cz se letecká společnost Smartwings - do jejíhož portfolia České aerolinie patří - dohodla na tom, že si Airbus A319 registrace OK-MEL pronajme do konce příštího roku.

"Airbus A319 OK -MEL bude pro provedení pravidelné údržby zařazen do flotily ČSA. Smlouva je do konce roku 2020. Letoun bude nasazován na pravidelné linky ČSA," potvrdila mluvčí skupiny Smartwings Vlaďka Dufková.

Dvanáct let starý letoun měl přitom na kahánku-Spolu s dalšími dvěma obdobnými Airbusy ho čekala cesta na letiště St. Athan u Cardiffu. To slouží k odstavení a následné likvidaci nepotřebných aeroplánů.

Letadlo sice v úterý skutečně s imatrikulací 2-ACSC - tedy registrované na ostrově Guernsey - absolvovalo cestu na britské ostrovy, ale ještě ten samý den se vrátilo zpět do Prahy. Spekuluje se o tom, že to bylo z daňových důvodů.