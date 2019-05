Slavia doma udolala Jablonec a k titulu jí chybí bod

Aktualizováno před 15 hodinami

Fotbalisté Slavie otočili duel třetího kola pětizápasové nadstavby první ligy proti Jablonci a po domácím vítězství 2:1 jsou krok od titulu. Pražané udrželi v čele tabulky pětibodový náskok před obhájcem trofeje Plzní a ve zbylých dvou utkáních jim stačí k mistrovskému primátu uhrát aspoň jednu remízu.

Jablonec v Edenu vedl od deváté minuty po trefě Tomáše Holeše, ale ve 33. minutě vyrovnal Ibrahim Traoré a pět minut před koncem obrátil stav Tomáš Souček. Slavia porazila doma v lize Severočechy poprvé po šesti zápasech. Jablonec, který už má jistotu, že skončí na čtvrtém místě, venku v nejvyšší soutěži nezvítězil posedmé za sebou.

"Věřím, že to dotáhneme už v Ostravě. Uděláme pro to absolutní maximum. Ale dokud to nebude matematicky hotové, musíme být stoprocentně koncentrovaní a ostražití. Stát se může cokoliv, viděli jsme, jaký byl dnes průběh těch dvou zápasů," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté měli kvůli trestu za opakující se výtržnosti fanoušků uzavřenou severní tribunu. Prázdné sedačky zaujaly dva plakáty s podobiznami klubových legend a "kotel" se přesunul za opačnou z branek.

Ke slávistům se vpodvečer přiblížila Plzeň a Pražané začali proti neoblíbenému soupeři nervózně. V deváté minutě se hosté dostali nečekaně do vedení. Pravý obránce Holeš si pohrál s Olayinkou, zbavil se i Bořila a ukázkovou střelou zpoza vápna trefil přesně horní roh. "Z téhle dálky to byl určitě můj první gól levačkou. Lépe se to trefit nedalo," řekl Holeš.

Slávisté mohli brzy odpovědět, ale brankář Hrubý si v desáté minutě poradil na mokrém terénu s Hušbauerovou střelou z dálky a chvíli nato i se Součkovým pokusem z podobné pozice.

Domácí kouč Trpišovský už ve 25. minutě stáhl Masopusta a nasadil čerstvého Stocha. Právě slovenský záložník téměř okamžitě táhl brejk dvou na jednoho, ale jeho přihrávku zastavil bránící Hovorka.

Na opačné straně se probil ke střele hostující Acosta a těsně minul. Stejný hráč se ve 32. minutě těsně před přímým kopem Pražanů zranil a v době, kdy na trávníku scházel, domácí srovnali. Po velkém závaru dorazil na zadní tyči do sítě nepovedenou Součkovu střelu Traoré a navázal na gól z minulého utkání s Plzní (3:1). Acosta následně musel střídat.

V druhé půli slávisté útočili na jižní tribunu s "kotlem", ale nedařilo se jim prolomit jabloneckou defenzivu a do šancí se dlouho nedostávali. Naopak v 64. minutě běžel od půlky hřiště v úniku Jovovič, domácí gólman Kolář nepochopitelně vyběhl daleko do hloubi pole a měl velké štěstí, že hostující křídelník pod tlakem netrefil opuštěnou branku.

Byla to blbost, že jsem takhle vylezl. Hušby a Míňa Stoch mě dobíhali, zajišťovali mě, takže jsem věděl, že to nedá. Samozřejmě mi spadl kámen ze srdce, protože to byla moje chyba," uvedl Kolář.

V 70. minutě Severočeši znovu málem vedli. Na Trávníkův centr z přímého kopu si v záklonu naskočil Doležal a domácí zachránil Kolář. "V druhém poločase jsme se už tolik nepouštěli dopředu. Nakonec jsme to stejně byli my, kdo měl za stavu 1:1 dvě velké šance. Jovovič netrefil z úhlu prázdnou branku. Další velká šance Doležal hlavou, Kolář to vyplácl před sebe, ale bohužel jsme to nedokázali dorazit," litoval jablonecký asistent Zdeněk Klucký, jenž zastoupil na lavičce hlavního trenéra Petra Radu, který měl druhou část disciplinárního trestu.

Slávisté se tlačili za vítězným gólem a nakonec dokázali strhnout v poslední desetiminutovce stejně jako s Plzní zápas na svou stranu. Souček převzal u rohu vápna míč a napálil ho k tyči. Dal svůj 12. gól v ligové sezoně.

"Čekal jsem, kdy tam bude nějaký závar, kdy to prostřelíme. Naštěstí to spadlo na mě," uvedl Souček. "Mužstvo ukázalo psychickou sílu, neříkám kombinační a fotbalovou. Ale nevzdalo se, hrálo do poslední minuty, i když výkon nebyl ideální. Bylo to trochu podobné jako s Plzní, zase nám strašně pomohli střídající hráči," dodal Trpišovský.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Slavia Praha - FK Jablonec 2:1 (1:1)

Branky: 33. Traoré, 85. Souček - 9. Holeš. Rozhodčí: Nenadál - Vlasjuk, Poživil - Lerch (video). ŽK: Hušbauer, Baluta - Sobol, Břečka. Diváci: 11.124.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Masopust (25. Stoch), Hušbauer, Olayinka (79. Baluta) - Škoda (68. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník (79. Pilík), Považanec (88. Chramosta), Acosta (35. Jovovič) - Doležal. Trenér: Klucký.