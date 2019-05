Trpišovský: Odstřihli jsme se od médií. Chtěli jsme to brát jako běžný zápas

před 1 hodinou

Až dnes jsem se dozvěděl, že jsme v zápase byli favority, překvapil na pozápasové tiskové konferenci po zápase s Plzní trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Snažil se o to, aby jeho svěřenci brali utkání jako standardní zápas. Přímý duel prvního týmu s druhým ukázal, jak důležitá psychika byla.

Slavia soupeře přehrála. Jak už je zvykem, byla na domácím hřišti v utkání lepší než soupeř. Jenže tomu něco chybělo. Lehkost. Větší tah na branku. Plzeň nedokázala stoprocentně držet tempo sešívaných, zároveň je ovšem za 80 minut pustila pouze do jedné větší šance.

Zdálo se, že slávistům nohy svázala důležitost přímého souboje s Plzní. Trenér Trpišovský se snažil tlak ze sebe i svých svěřenců sejmout už před utkáním. "Snažili jsme se nevnímat, že ten zápas je extra důležitý," prozradil. "Nečetli jsme některé věci. Odstřihli jsme se od médií."

Také hlavní trenér Slavie se snažil uzavřít do vlastní bubliny. "Až dnes jsem se dozvěděl, že jsme v zápase byli favority," pokračoval.

Přestože Slavia porazila Plzeň 3:1 a situaci v tabulce má pevně ve svých rukou, Trpišovský odmítá, že by bylo rozhodnuto. "Určitě ne. Poslední kroky bývají nejtěžší. Jablonec je pro nás nepříjemný soupeř, v Edenu to umí," připomněl, že Severočeši jsou společně s Chelsea jediným týmem, který dokázal v probíhající sezoně v Edenu zvítězit.

Trpišovskému vyšla v utkání s Plzní střídání. Do hry poslal postupně Milana Škodu, Miroslava Stocha a Ibrahima Traorého. Podařilo se mu tak získat větší převahu ve středu hřiště a častěji Plzeň přehrávat. Z následných centrů do vápna vyplynul slávistický tlak.

"Střídání nám hrozně pomohla. Střídající hráči k tomu maximálně přispěli," hodnotil zpětně Trpišovský. Součástí jeho strategie proti Plzni byl i souvislý tlak, kterým by soupeře zahnal do kouta. "Kalkulovali jsme s tím, že pokud náš styl bude hodně aktivní a Plzeň bude muset běhat ze strany na stranu a budou se otevírat okenka. Věřili jsme tomu, že jsme fyzicky připravení na to, abychom závěr strhli na naši stranu," poukázal.

Plzeň v utkání nikam nepospíchala. Drobné nepřesnosti a přerušení v úvodní přibližně hodině hry hostům v Edenu vyhovovaly. Záměr Slavie byl zcela opačný. "Bavili jsme se o tom, že nám bude vyhovovat, když bude tempo co nejvyšší. Nechtěli jsme sklouznout k prvnímu jarnímu derby se Spartou. Chtěli jsme, aby se hrálo na co nejvíce čistého času," dodal Trpišovský.

Podle něj rozhodla také schopnost obou týmů proměňovat šance. Zatímco Jan Kovařík v 63. minutě trefil jen tyč a Jean-David Beauguel mířil mimo, Lukáš Masopust si se svou šancí v 81. minutě poradil bravurně.

"Jen jsem se modlil ať nepřestřelí," mohl se po zápase usmívat trenér Slavie. "Lukáš toho v kariéře dokázal spoustu spálit, ale průměrně boduje každé tři zápasy. To je na krajního záložníka velmi slušné," pokyvoval hlavou.

"Klid v těchto momentech rozhodoval. Stejně jako na jaře v Plzni, která tehdy své šance proměnila. Oni v tomto dokážou být velmi produktivní," zakončil hodnocení zápasu Trpišovský. Další duel čeká Slavii ve středu proti Jablonci a Pražané už za určitých okolností budou moci slavit titul.