Krejčí si hattrickem splnil sen. Hložka prosil o přenechání penalty, na Dočkala čekal

Premiérovým hattrickem v lize v rozmezí pouhých 16 minut první půle se defenzivní záložník Ladislav Krejčí mladší podílel v 25. kole na drtivé výhře fotbalistů Sparty 7:2 nad Teplicemi.

Jednadvacetiletý středopolař si třemi brankami v jednom utkání splnil sen ze začátku sezony. Vděčný byl spoluhráčům Adamu Hložkovi a Bořku Dočkalovi, kteří mu přenechali penaltu, po níž v 29. minutě završil třígólové představení.

Krejčí se poprvé prosadil ve 13. minutě, kdy hlavou zvýšil na 2:0 a stejným způsobem o 11 minut později upravil skóre na 3:1. Z následného pokutového kopu pak nezaváhal.

"Je to krásné, byl to můj velký sen, který jsem si dával na začátku sezony. Jsem rád, že se splnil. Děkuju klukům, kteří mi nacentrovali nebo hlavně, že mi přenechali míč. Jsem jim moc vděčný," řekl Krejčí pro klubový web.

"Nejdřív jsem prosil Hložana, protože jsem věděl, že ten si to určitě bude chtít vzít taky. A pak tam byl ještě Bořek, tak jsem čekal na jeho reakci, jestli půjde kopat nebo mi to přenechá," dodal brněnský odchovanec.

Hattrickem si zlepšil náladu poté, co na konci března na mistrovství Evropy do 21 let ve třech zápasech základní skupiny neskóroval a s českou reprezentací vypadl.

"Nejdřív jsem říkal, že tam dám dva góly, pak jsem to ještě zvýšil na tři. Teď jsem to musel trochu dohnat. Euro mě pořád mrzí, ale jsem rád, že tady to padlo," prohlásil Krejčí, který je s osmi brankami druhým nejlepším střelcem Letenských v této ligové sezoně.

Těšilo ho, že si Sparta udržela taktiku, s níž do zápasu vstoupila. "Trenér nám říkal, že mají presink v hodně lidech, ale že mezi útočnou a obrannou linií mají velký prostor. Dokázali jsme toho hodně a často využívat. To byl ten hlavní důvod. Pořád jsme se drželi taktiky a neuspokojili jsme se," konstatoval rodák z Rosic.

Příští týden se Sparta představí ve čtvrtfinále domácího poháru s Jabloncem a v ligovém derby na hřišti vedoucí Slavie. "Obecně vždy po repre pauze je důležité se chytit. O to víc před těmi zápasy, které nás čekají. Je to skvělé a doufám, že to bude pokračovat," dodal Krejčí.