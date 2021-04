Sparta zničila bezmocné Teplice 7:2, nastřílela jim sedm gólů. Krejčí má hattrick

Ukrajina zahájí společná vojenská cvičení s jednotkami Severoatlantické aliance do několika měsíců. Měla by se jich účastnit více než tisícovka příslušníků armády z alespoň pěti členských států NATO. Ukrajinská armáda to v sobotu uvedla na facebooku, píše agentura Reuters. Tento krok by mohl zesílit napětí, které mezi NATO a Ruskem panuje v souvislosti nedávnými manévry ruských jednotek v blízkosti oblasti Donbasu. Tu od roku 2014 ovládají proruští separatisté.

"Bude se jednat především o nácvik obranných akcí, následovat bude útočné cvičení s cílem obnovení hranice a územní integrity státu, který byl objektem agrese ze strany jedné z nepřátelských sousedních zemí," píše ukrajinská armáda v prohlášení.

Rusko v pátek uvedlo, že hodlá učinit dodatečné kroky k zajištění své bezpečnosti v případě posilování vojsk Severoatlantické aliance kolem Ukrajiny. NATO už ve čtvrtek podle agentury Reuters vyjádřilo znepokojení nad ruskými aktivitami u hranic s Ukrajinou, do jejichž blízkosti nyní ruská armáda přemisťuje svoji vojenskou techniku. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov znepokojení vyvolané těmito přesuny odmítl. Prohlásil, že mají za cíl jen zajistit bezpečnost Ruska a že "pro nikoho nepředstavují hrozbu".