Kordula ze Slovácka zkritizoval Spartu: Takto vyhodit trenéra není normální, měla by udávat trendy

před 1 hodinou

Slovácko zvítězilo nad Baníkem ve druhém kole Fortuna:ligy 2:1. Trenér Michal Kordula byl po utkání kritický k posledním krokům fotbalové Sparty.

Uherské Hradiště - Slovácko získalo první ligové body, když porazilo doma Baník 2:1 gólem z 93. minuty zápasu. Před venkovním utkáním na Spartě šlo pro Moravany o velkou vzpruhu.

Současné dění v týmu příštího soupeře sleduje s rozčarováním trenér Slovácka Michal Kordula.

"Takto vyhodit trenéra po prvním ligovém kole mi nepřijde normální," obul se do Sparty čtyřicetiletý kouč. "Velkokluby by v Česku měly udávat jak sportovní, tak řekněme etické nebo koncepční trendy," vysvětlil, proč Spartu zkritizoval.

Narážel na odvolání trenéra Pavla Hapala po druhém soutěžním zápase nové sezony. Po výhře 2:0 nad Opavou stejným výsledkem Sparta prohrála se srbským outsiderem Spartakem Subotica ve 2. předkole Evropské ligy.

Pozastavoval se především nad tím, že pražský klub za poslední tři roky vystřídal šest trenérů. "To číslo je šílené. Je to samozřejmě věc Sparty, ale rozhodně to není koncepční," zkritizoval Letenské.

Kordula zatím neví, co má ve 3. kole od Sparty čekat. "Určitě se něco změní, ale nevím co. Na Spartu se pojedu podívat do Jablonce. Ale za týden? Možná tam bude trenér Ščasný, možná někdo úplně nový," krčil rameny.

Letenské Kordula ovšem před vzájemným zápasem rozhodně nepodceňuje. "Zdeněk Ščasný toho má za sebou spoustu a nepochybuju, že mužstvo připraví velmi dobře," dodal.

Sparta se proti Slovácku postaví ve třetím kole. Pražané zatím zvítězili 2:0 nad Opavou. Ve 2. kole je čeká v neděli zápas s Jabloncem, ve čtvrtek se utkají se srbským Spartakem Subotica v odvetě předkola Evropské ligy.