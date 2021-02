Surový faul trestu neujde. Matějovský ohrozil soupeřovo zdraví, uznal i šéf sudích

Bývalý americký prezident Donald Trump vystoupil z hereckého odborového svazu SAG-AFTRA. Rozhodl se tak kvůli tomu, že mu svaz po útoku jeho stoupenců na Kapitol z letošního 6. ledna pohrozil vyloučením. Trumpovo přispění k tomu svaz podle médií označuje za porušení svých principů.

Vedení svazu SAG-AFTRA se při hlasování shodlo, že Trump porušil před touto událostí stanovy organizace. Trump na to podle televize Fox News reagoval slovy "No a co". Ve středu pak zaslal rezignační dopis. Fox News má znění dopisu adresovaného šéfce svazu SAG Gabrielle Carterisové k dispozici. Trump v něm ostře kritizuje svaz, média i zpravodajské organizace.

"Píši ve věci slyšení takzvaného disciplinárního výboru svolaného s cílem odebrat mi členství ve svazu. No a co! Ačkoli nevím, co přesně děláte vy, já jsem velmi hrdý na svou spolupráci na filmech Sám doma 2, Zoolander a Wall Street: Peníze nikdy nespí a také na televizních pořadech The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live a rovněž na nejúspěšnějším pořadu historie televize The Apprentice, abych jmenoval jen některé.

Trump také napsal, že "zásadním způsobem pomohl kabelovým televizím a že má zásluhu na vytvoření tisíců pracovních míst, mimo jiné v kabelové televizní stanici MSDNC nebo stanici falešného zpravodajství CNN".