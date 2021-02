S Dočkalem počítám, ale ve Spartě nemá nikdo pozici tutového hráče, prohlásil Vrba

Pavel Vrba se ve středu oficiálně stal trenérem fotbalové Sparty a dnes vedl její první trénink. Smlouvu na Letné zatím ještě nepodepsal, chystá se mu ale kontrakt na rok a půl. Úspěšný kouč dnes promluvil o roli kritizovaného kapitána Bořka Dočkala v týmu i o tom, jak vnímá mladé hráče v týmu.

Jak probíhala jednání o angažmá ve Spartě?

Byla to otázka ani ne dnů, ale spíš hodin. Bylo to opravdu hektické. Před dvěma dny došlo k prvnímu kontaktu. Sešli jsme se, domluvili jsme se a dnes jsem vedl první trénink.

Přemýšlel jste, zda tu nabídku vzít?

Já jsem přemýšlel o některých nabídkách, které jsem dostával průběžně od té doby, co jsem skončil v Razgradu. Po sportovní stránce mě nejvíce zaujala tato a když vidím, jak funguje klub, tak jsem přesvědčen, že jsem se rozhodl správně. Měl jsem ještě jednu nabídku, ale ta přišla až ve chvíli, kdy jsem se domluvil se Spartou.

Vašim nejbližším spolupracovníkem bude minimálně po další dny Tomáše Rosický. Stihli jste si nastavit fungování, rozdělení kompetencí, jakým způsobem budete spolupracovat?

S Tomášem jsme se bavili už několikrát. Samozřejmě, všichni víme, kdo má jaké kompetence. Tomáš zodpovídá za klub po sportovní stránce, má na starosti všechny, včetně mě. Je ale pravda, že v některých věcech mi dal volnou ruku.

V jakých věcech máte volnou ruku?

A-tým mám na starost já. (smích)

Budete navazovat na dosavadní způsob hry Sparty, nebo spíš půjdete cestou, s níž jste byl úspěšný v minulosti?

Co se týká způsobu hry, tak to teď přesně nepopíšu. Před zápasem k tomu není důvod. Věnujeme se tomu, co bychom měli hrát, nacvičovali jsme na tréninku určité věci. Doufám, že se to co nejdříve ukáže v zápasech. Jsou věci, které uznávám a které mi vyhovují. Samozřejmě je to i o skladbě mužstva, jak je připravené, jak bylo úspěšné v systému, který hrávalo. Vedli jsme i debaty o tom, jakým způsobem budeme hrát. Je to o procesu, který trvá nějakou dobu. Na druhou stranu jsem přišel do mužstva, které má spoustu zkušených hráčů. Není pro něj takový problém, když se něco rychle změní.

Jakou roli bude mít Bořek Dočkal?

Bořek Dočkal je hráč, který je pro mužstvo hodně důležitý. Na druhou stranu ve Spartě nikdo nemá takovou pozici, aby se o něm řeklo, že to je tutový hráč, který stoprocentně bude hrávat. Je to důležitý hráč, určitě s ním počítám. Mluvil jsem s ním, ví, co chci. Věřím, že Bořek bude pro mužstvo stále důležitý.

Sparta dává hodně příležitostí i mladým hráčům. Půjdete také touto cestou?

Pokud jsou to kvalitní hráči, nevidím problém v tom, aby hrávali. Několikrát prokázali, že svou kvalitu mají. Sparta ale potřebuje i výsledky. Budou hrávat ti nejlepší. Tak to ve Spartě bylo, je a bude. Budou hrát ti, kteří na to mají, a momentálně jsou tu velice kvalitní mladí hráči.

V pondělí končí přestupní termín. Hodláte přivést nějakou posilu?

Na klub s posilami netlačím. Určitě by to bylo aktuální tehdy, kdy bychom byli stoprocentně přesvědčení o tom, že nám daný hráč opravdu pomůže. Jinak půjdu spíš cestou poznávání mužstva, protože si myslím, že je to kvalitní kádr. Z tohoto pohledu se zaměříme spíš na letní přestupní termín. V dané chvíli by muselo jít o něco mimořádného. Já jsem tu první den. Nemám v tuto chvíli požadavky na hráče.

Slavia je hegemonem ligy posledních let, vede tabulku o dvanáct bodů. Věříte, že Spartu můžete dostat před Slavii?

Uznávám, že Slavie je dnes v mimořádné formě, kterou prokazuje nějakou dobu. Není to náhoda. Také se k tomu dostala nějakou cestou, trvalo to nějakou dobu. Na začátku této cesty byli trpěliví, a teď sklízí ovoce. Mají úspěšný kádr, mají úspěšného trenéra, všechno, co k vrcholovému fotbalu patří. Na základě toho mají výsledky a dominují. Na druhou stranu nikdy není dobré, když v lize dominuje jen jedno mužstvo.

Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Zatím jsem smlouvu nepodepsal, ale měla by být do června příštího roku.