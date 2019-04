Komplikace pro Spartu. Dočkala stále trápí zánět achillovky, v derby hrát nebude

před 42 minutami

Bez Bořka Dočkala se budou muset obejít fotbalisté Sparty v nedělním derby se Slavií. Klíčový záložník letenské sestavy by měl být mimo ještě přibližně dva týdny.

Je to zdravotní lapálie, která ho trápí už od přestupu z čínského klubu Che-nan Ťien-jie. Třicetiletý záložník Bořek Dočkal sice po svém návratu do Sparty odehrál tři ligové zápasy, ale stále není zdravotně fit.

Na vině je zánět achillovky, který ho v neděli na trávník v Edenu nepustí. Podle dobře informovaného zdroje Aktuálně.cz odhadují lékaři dobu léčení na přibližně dva týdny. Otázkou bude, zda Dočkal stihne poslední zápas základní části Fortuna:Ligy, nebo zda bude k dispozici trenéru Zdeňku Ščasnému až na nadstavbovou část.

"Do výkopu derby Sparta zdravotní stav týmu komentovat nebude," nechal se slyšet šéf sparťanské komunikace Ondřej Kasík.

Pro Spartu je to velká komplikace, zvlášť, když míří do Edenu, kde se postaví rozjeté Slavii. "Výsledkově to bez něj zatím zvládáme, ale v některých herních pasážích si všichni přejeme, aby už byl zpátky, protože je pro mužstvo důležitý," prohlásil po pondělním vítězství nad Zlínem kouč Ščasný.

Proti moravskému týmu nastoupil střed domácí zálohy ve složení Guélor Kanga, Michal Sáček a Martin Hašek, přičemž roli špílmachra by měl zastat především gabonský fotbalista, kterého trenéři v zápasech proti Ostravě a Liberci posadili na lavici, aby se trochu srovnal.

"Změnil se, asi věděl, že to takhle bude i pro něj lepší. Teď nám pomáhá na hřišti i v kabině," prohlásil na jeho adresu Sáček.