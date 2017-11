Kolářova rána? Vůbec jsem ji neviděl, litoval Laštůvka. Možná jsem měl stát jinde

před 1 hodinou

Když sudí přerušil zápas kvůli dýmovnicím, ještě se Jan Laštůvka smál. Po inkasované brance mu už ale do smíchu nebylo. | Foto: Tomáš Liška

Šlágr mezi Plzní a Slavií rozhodla střela Dana Koláře. Brankář sešívaných Jan Laštůvka připouštím, že na tomto gólu nese svůj díl viny.

Praha - Šlágr 13. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Slavií (1:0) v 79. minutě rozhodla dalekonosná střela Daniela Koláře. Gólman Pražanů Jan Laštůvka se za míčem padajícím nad ním přesně pod břevno jen ohlédl a po utkání vysvětlil, že mu v zákroku zabránil zakrytý výhled.

"Hlavně jsem tu střelu vůbec neviděl. Samozřejmě bych ji chytat asi možná měl. Ale v tom momentě, kdy Dan Kolář střelu kopl, tak tam šel Hušby (Josef Hušbauer) proti němu a myslím, že jsem navíc neviděl přes Jugyho (Jakuba Jugase). Jestli to trochu zaplavalo, nebo ne, tak to už je teď úplně jedno," hodnotil bývalý reprezentant.

Vinu na obdržené brance viditelně skleslý Laštůvka nepopíral. "Bohužel ten balon jsem viděl asi metr dva přede mnou a šel úplně mimo, takže těžko to nějak hodnotit. Teč tam žádná nebyla. Říkal jsem to i po zápase klukům v kabině, že jsem ten balon opravdu vůbec neviděl. Měl jsem možná být v jiné pozici, což už je teď bohužel jedno," dodal pětatřicetiletý brankář.

Podle něj byl souboj prvního s druhým týmem tabulky spíše remízový. "Hrálo se většinou pouze po šestnáctky. Nějaké gólové momenty tam vůbec nebyly, ať už od nás, nebo od Plzně. Vypadalo to na nerozhodný výsledek, ale k naší smůle jsme ho takovým blbým gólem prohráli," zhodnotil Laštůvka.

Slávisté na vedoucí Plzeň ztrácí v tabulce 14 bodů a jejich šance na obhajobu titulu tak je už po 13. kole spíše teoretická. "Musíme se na to teď hlavně dívat zápasu k zápasu. Nemůžeme přemýšlet o tom, jestli ještě můžeme vyhrát titul. Víme, že už to bude hodně těžké. Náskok Plzně je opravdu obrovský. Byla by blbost věřit, že bude ztrácet tolik bodů. Přesto se věřit musí pořád," prohlásil Laštůvka.

Odmítl hodnotit výkon rozjetého západočeského mužstva. "Nejsem překvapen, jak hrají. Já se nedívám na Plzeň. Vůbec nesleduji, jak hraje. My jsme prostě hráli některé zápasy, které jsme bohužel hlavně venku nevyhráli," uvedl Laštůvka.