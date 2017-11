Málokdo mu věřil, teď Kolář po Spartě popravil i Slavii. Ukazuju, že pořád něco umím, těší ho

před 5 minutami

S kapitánskou páskou na levé paži znovu rozhodl jediným gólem důležitý zápas. Daniel Kolář gólem v 79. minutě rozhodl o vítězství Plzně nad Slavií 1:0. V létě mu přitom nikdo nevěřil, že ještě bude schopný Viktorii výrazně pomoct. Sám tak důležité trefy bere jako zadostiučinění.

Plzeň - Loni v létě odnesl v Plzni radikální řez do kádru a spolu s Františkem Rajtoralem odešel hrát do Turecka. Nyní je Daniel Kolář zpátky v dresu Viktorie a jako kapitán rozhoduje góly o výhrách proti Spartě a v neděli i proti Slavii.

"Je to pro mě trochu zadostiučinění, málo z vás novinářů mi před sezonou věřilo, dost se o mně pochybovalo. Snad je to důkaz, že pořád ještě něco umím a mám, nějaký přínos pro to, abychom s Plzní mohli hrát nahoře," řekl na tiskové konferenci Kolář.

Zpět na západ Čech se vrátil poté, co se kormidla opět chopil Pavel Vrba. Byl tak jednou z prvních letních posil klubu a nyní je za to vděčný. "Ne že bych se cítil nějak rozdílový, jsem teď zkrátka součástí týmu, který chce být úspěšný. Přišel jsem do známého prostředí, rodiny, kde jsem prožil úžasné chvíle, které nás stmelily. Cítím, že sem patřím," uvedl.

Nad tím, že jedinou trefou zápasu na podzim rozhodl o vítězství nad Spartou i Slavií, se jen pousmál. Jako kat pražských S se necítí. "Nebral bych to tak, Důležité je, že máme tři body, což jsme chtěli," dodal na to konto.

Plzeň měla proti Slavii hlavně v druhém poločase víc šancí, ale střely ze střední vzdálenosti viktoriánům v rejstříku chyběly. Až se toho ujal v 79. minutě Kolář a ranou zpoza vápna zaskočil Laštůvku.

"Udělal úkrok doleva a míč pak zaplul někam doprostřed. Už před zápasem jsme si říkali, že terén je těžký, že to chce střílet. Díky tomu, že jsme si za tím šli, přišla odměna," myslí si dvaatřicetiletý záložník.

Po gólu pak měli Plzeňští zvláštní oslavu, kdy dlouho zůstávali v kroužku uprostřed hřiště. "Já ani Krmi (Michal Krmenčík) jsme nemohli dýchat. Byli jsme unavení. Proto jsme chvíli čekali," vysvětloval s úsměvem Kolář.

Kromě vítězství si cení i toho, že Viktoria zahraničními hvězdami nabitou Slavii přehrála i v poli. "Ohlasy před sezonou byly takové, že peníze vládnou fotbalu, a že když se nakoupí hráči, že vám to zaručí vítězství. Jsem rád, že to dementujeme každý zápas, že i když nemáme takové možnosti, jako má Slavia, jsme lepší."

Kapitán po zápase vyzdvihl i precizní obranu domácích. "Dostali jsme asi jen čtyři góly. Ať hraje kdokoli, táhneme za jeden provaz a věříme si. To je pro nás bonus."

Plzeň už má nyní v ligové tabulce třináctibodový náskok na druhou Sigmu a ještě o bod víc na třetí Slavii. O jistotě titulu ale nechce Kolář po 13 odehraných kolech ani slyšet.

"Nad tím nepřemýšlím, doufám, že se stane to, že budeme pokračovat v koncentraci na další zápas, na to, abychom hráli dobrý fotbal, bavili lidi a uvidíme, co z toho nakonec bude," dodal.