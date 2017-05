Kolář má namířeno zpět do Plzně, kde už potvrdili příchod zlínského Živuliče. Hořava zůstává

před 1 hodinou

Daniel Kolář by se měl brzy vrátit do dresu Viktorie Plzeň | Foto: Tomáš Liška

Hned první den po skončení ligové sezony oznámila Plzeň první posilu. Diego Živulič ze Zlína podepsal s Viktorií tříletý kontrakt.

Plzeň - Po trenérském návratu Pavla Vrby reviduje Viktoria Plzeň svůj názor na bývalého reprezentanta Daniela Koláře, účastníka dvou turnajů Euro. V srpnu 2016 ho klub, spolu s Františkem Rajtoralem, prakticky vyhostil do tureckého Gaziantepsporu. Nyní, snad v horizontu několika dní, by Viktoria měla ohlásit Kolářův návrat do svých barev.

Deníku Aktuálně.cz to potvrdily dva nezávislé zdroje, pravděpodobnost podpisu smlouvy VIktorie Plzeň s Danielem Kolářem vyčíslily zhruba na 90 procent. Pavel Vrba, který ho ze společného a tehdy velmi úspěšného působení ve Viktorii velmi dobře zná, o Kolářův návrat do týmu údajně velmi stojí.

Daniel Kolář se v zimě s Gaziantepsporem kvůli řadě neshod víceméně rozešel, technicky dostal dovolenou a na jaře trénoval individuálně doma v Česku. František Rajtoral v tureckém klubu zůstal sám. A jak známo, deprese bohužel vyřešil sebevraždou. Gaziantepspor, který měl vůči hráčům problémy s platební morálkou, sestoupil do II. ligy.

První oficiálně oznámenou letní posilou fotbalové Plzně se stal chorvatský záložník Diego Živulič, který přichází po vypršení smlouvy ze Zlína. S druhým celkem uplynulé ligové sezony podepsal tříletý kontrakt.

Pracuje se na příchodu útočníka Jakuba Ŕezníčka z Brna, naopak jako liché se ukazují spekulace o možném odchodu Tomáše Hořavy do Slavie, měl by zůstat. Takřka jistý je prý už odchod Egona Vůcha do Tobolu Kostanaj. Vůch sice poslední dobou hrával za Liberec, byl tam však na hostování z Plzně.

Plzeň koketovala i se sparťanem Alešem Čermákem. Tomu ovšem jeho klub nedoporučil odchod ani do Plzně, ani do Slavie. Navíc je teď Čermák po autonehodě zraněný. Možná i proto dostal zelenou právě Kolářův návrat.

Živuličův příchod na pozici defenzivního záložníka už je jistý."Je to pro mě důležitý krok, velmi pozitivní. Viktoria je velmi známý český klub, který pravidelně bojuje o titul, a navíc hraje evropské poháry. Jakmile jsem se o zájmu dozvěděl, byl jsem překvapený a ihned jsem věděl, že je to obrovská motivace," řekl Živulič pro plzeňský web.

Odchovanec Rijeky přišel do Zlína v roce 2014. Celkem v první lize zasáhl do 37 utkání, v nedávno skončeném ročníku nastoupil čtrnáctkrát. Na premiérový gól čeká. "Jsem středopolař, mojí silnou stránkou je síla a dobrá technická vybavenost. Věřím, že Viktorce pomohu," uvedl Živulič.

Kamarádů ze Zlína potká v Plzni spoustu

"Od Diega si slibujeme posílení středové řady. Jde o velmi kvalitního fotbalistu," řekl generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Živulič se v kabině Viktorie potká s bývalými spoluhráči ze Zlína stoperem Tomášem Hájkem a útočníkem Tomášem Poznarem. "Samozřejmě jsem se jich ptal, jak to tady funguje. Všechno chválili, měl jsem samé pozitivní zprávy," uvedl záložník.