Kulhavá, nekulhavá. Fotbalová Slavia si letošní titul zaslouží. A tečka

před 28 minutami

Unavená, dýchavičná a lehce nervozní dorazila do mistrovského cíle fotbalová Slavia. Byť to tedy žádná brutálně drtivá jízda fotbalovou ligou nebyla, pohár pro vítěze letošního ročníku je v Edenu naprosto zaslouženě.

Praha - Že si letos titul nezaslouží nikdo? Že je Slavia mezi slepými jednookým králem? Není to přesné. Přestože se borci v sešívaném dresu nevyhnuli slabším obdobím, letošní ligový ročník má zaslouženého vítěze.

První argument je žulový, nevyvratitelný a stejně tak lapidární. Slavia prostě získala ze všech týmu bodů nejvíc. Tedy 69. Mimochodem - za posledních deset let měl mistr na konci ročníku víc bodů pouze ve třech případech.

Navíc Slavia zvládla ten poslední, nejdůležitější a nejtěžší krok. V nekomfortním prostředí na Strahově porazila bez větších problémů Brno 4:0.

A pozor! Zbrojovka prý nebyla sparingem dopředu smířeným se svým osudem, alespoň podle informací Aktuálně.cz se o motivaci brněnské kabiny měla postarat pětimilionová transakce z Plzně.

Symbolem slávistického vzepětí pak byl Jaroslav Šilhavý, který přes počáteční nedůvěru potvrdil, že patří mezi nejlepší trenéry v Česku. Tým přebíral po pátém kole, kdy po odevzdané popravě v Plzni padl až na desáté místo tabulky. Pod Šilhavým červenobílí neprohráli šestadvacet ligových utkání v řadě.

Byť Dušan Uhrin mladší rozjel letošní ročník strašidelně, má zásadní zásluhu na titulu také on.

Právě impulsivní kouč, který byl i z pozice člena představenstva odpovědný za přestupovou politiku, dal mistrovský tým do kupy. To on si ukázal na Antonína Baráka, Josefa Hušbauera, Murise Mešanoviče nebo Jiřího Pavlenku, v Rumunsku objevil pozdějšího vítěze Afrického poháru Michaela Ngadeua.

Ano, Slavia nepředvedla konstantní jízdu celou sezonou, od jarního derby to bylo spíše pokulhávání než mistrovský kvalt. Nicméně na podzim budili červenobílí pořádný respekt, s přehledem vyhráli na Letné a třeba z Brna nebo Hradce zazněly hlasy, že s tak kvalitním soupeřem místní kluby dlouho nehrály. Zapomenuta už je i brutální demolice Příbrami 8:1.

Jenže ani největší soupeři Slavie v sezoně nezářili. Plzeň sbírala body, ale často nebyla lepším týmem než ten, kterého skolila. Sparta letos prošla sezonou experimentů a z boje o titul se vyřadila prakticky sama.

Další argument slávistické nadvlády má na svém kontě čtrnáct ligových gólů a společně s Davidem Lafatou je nejlepším střelcem letošního ročníku. Milan Škoda zas a znova dokázal, jak je pro současnou Slavii nepostradatelný.

A jedeme dál: fanoušci. Zatímco ti plzeňští jsou za poslední roky už lehce saturováni ligovým i evropským blahobytem, pro deprivované slávisty bičované jednou špatnou zprávou za druhou je letošní sezona je přímo mimozemská. Nejenže má Slavia nejvyšší návštěvnost v lize, ale stovky fans se Slavií objely i venkovní stadiony, kde dokázali červenobílým připravit téměř domácí atmosféru.

Domácí misi slávisté úspěšně naplnili, ale v boji o základní skupinu Ligy mistrů, případně Evropské ligy budou zapotřebí výkony ještě o jeden, dva levely vyšší. Škoda a spol. sice budou v mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů, ale kvůli období mizérie nemohou počítat s vydatným koeficientem.

A bude záležet také managementu, jak mužstvo v létě doplní. Peněz bude pravděpodobně dost, což o to, nicméně trenér Šilhavý musí zalepit díry po odcházejících Barákovi a Lüftnerovi, tendencemi odejít do Francie se netají ani Deli.

Horké léto ve Slavii tak teprve začíná.