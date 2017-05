Šilhavý: Zápas s Plzní byl zlomový, před posledním krokem jsem skrýval před hráči nervozitu

před 27 minutami

Elegán Jaroslav Šilhavý slaví s fotbalovou Slavii svůj druhý trenérský titul. "Být nejlepší v republice v čemkoli nikdy neomrzí," směje se úspěšný kouč. V pozápasovém rozhovoru hodnotí pětapadesátiletý kouč uplynulou zlatou sezonu.

Praha - Trenér fotbalové Slavie Jaroslav Šilhavý získal podruhé v kariéře český titul jako trenér. Poprvé se radoval v roce 2012 s Libercem. Oba dosavadní tituly získal dnes pětapadesátiletý kouč během prvního roku u týmu.

Letos dokonce přišel do Slavie až v průběhu sezony. Po 5. kole vystřídal u sešívaných Dušana Uhrina mladšího a poté už Slavia do konce sezony v lize neprohrála a po osmi letech získala český titul.

Titul jste jako trenér získal podruhé. Jak vysoko řadíte ten se Slavií?

Být nejlepší v republice v čemkoli nikdy neomrzí. Není to totiž samozřejmé. Ale musím říct, že je to týmová výhra. Titul řadím vysoko, určitě výše než ten s Libercem.

Co prožíváte bezprostředně po zisku svého druhého trenérského titulu?

Obrovskou radost. Spadlo to ze mě a moc jsem si ulevil. Přiznám se, že jsem byl hodně nervózní a v noci jsem toho moc nenaspal. Před týmem jsem se to ale snažil skrývat. Věděl jsem, že bylo očekávání před posledním zápasem obrovské. Všichni sešívaní na stadionu ale i po celé republice, že poslední krok zvládneme a titul získáme. Kabina byla po celou sezonu zdravá a úžasnou sezonu jsme zakončili řekl bych nečekaným titulem.

Do rozhodujícího zápasu nemohl nastoupit Muris Mešanovič, jak moc vás trápily absence?

Nechyběl jen Muris, ale ještě Tonda Barák. Honza Sýkora měl angínu, trénoval jen dva dny. Milan Škoda do poslední chvíle nevěděl, jestli nastoupí. Tam doktoři a celý lékařský tým udělali výbornou práci, za což jim patří dík. Také Ruslan Mingazov hraje druhý zápas s opichem, takže to nebylo jednoduché. I přesto jsem věřil, že ať tam bude Petr nebo Pavel, tak to zvládneme.

Proti Brnu jste rozhodli až poté, co hosté vystřídali pro zranění brankáře. Zkušeného a zraněného Dušana Melichárka vystřídal v nejvyšší soutěži debutující Vlastimil Veselý, který nepůsobil moc jistě…

Brněnský druhý brankář to měl složité, přišel na hřiště v prvním ligovém zápase, bude si to pamatovat. Možná nám to pomohlo, ale myslím, že za obdržené góly tolik nemohl. Před prvním gólem to byla výborně zahraná standardka…

Kdy v průběhu zápasu jste už začal pomalu slavit?

Když dal Standa Tecl druhý gól, tak to bylo pro nás veselé. Úplně jsem tomu začal věřit po třetím gólu. Průběh zápasu byl klidnější, než když jsem získal titul s Libercem. Tehdy v posledním kole proti Plzni, trefila Viktoria v poslední minutě tyč.

Během sezony jste se o vedoucí pozici přetahovali s Plzní. Kdy jste začal věřit, že byste mohli být mistry vy?

Začal jsem věřit po zápase s Plzní, který jsme v závěru dokázali vyhrát. Myslím, že to byl zlom.

Kdybyste měl shrnout sezonu, zjistil byste, proč titul vyhrála Slavia?

Ta touha týmu dokázat něco velkého byla obrovská. Po mém příchodu k týmu Slavia ztrácela na čelo hodně bodů. Poté jsme měli sérii dobrých výsledků a vyletěli jsme nahoru. Kluci se semkli a chtěli bojovat o titul. Byť jsme v některých zápasech nehráli dobře, tak jsme to dotáhli až do konce. Všichni uvnitř týmu byli v té cestě ohromně důležití.

Dokázal jste si v době vašeho příchodu do Slavie vůbec představit, že byste mohl získat s týmem titul?

Můj příchod do Slavie byl hodně narychlo. Pan Tvrdík se mě tehdy ptal, jestli jsem schopný ustát tlak, pod kterým tady budu. Odpovídal jsem, že už jsem také něco zažil a že to snad zvládneme, ale musím přiznat, že trochu nervózní jsem byl.

Kdy máte v plánu přemýšlet o další sezoně, ve které vás čeká boj o Ligu mistrů?

Už jsem začal před několika dny. Čekají nás důležitá předkola, která bychom chtěli zvládnout. Jak vždy říkal pan Škorpil: Každým úspěchem si zaděláváš na další neúspěch.

Vnímáte, že můžete ve Slavii vytvořit něco, na co se bude vzpomínat?

Jak se bavíme s vedením klubu, panem Tvrdíkem a čínskými majiteli, tak ti chtějí vybudovat klub, který bude dominovat v Česku, ale také klub, který bude konkurence schopný i v Evropě. Ziskem titulu jsme vedení přesvědčili, že jdeme správnou cestou a své cíle myslíme vážně.

Jak budou probíhat vaše oslavy a dovolená před další sezonou?

Vůbec nevím. Dovolenou jsem ještě ani neplánoval. Zítra je ještě vyhlášení ligy, snad mě nebude tolik bolet hlava. V pondělí zase máme v Kotvě autogramiádu pro naše fanoušky. Budeme rádi, když jich dorazí co nejvíce.