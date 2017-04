Kauza o Vaňkovi mě šokovala, na konci sezony bych se ale choval jinak, říká bývalý kouč Plzně Krejčí

před 52 minutami

"Informace o Ondrovi Vaňkovi byly pro mě šokující. V žádném případě jsem žádné náznaky v kabině ohledně této kauzy nezaznamenal," říká bývalý trenér Plzně Karel Krejčí, který vedl Viktorii v době, kdy si záložník Vaněk sháněl drogy od dealera Vítězslava Meišnera.

Praha - V loňské sezoně dovedl trenér Karel Krejčí Plzeň k mistrovskému titulu, ale jeho práci trochu poškodila poslední tři ligová kola, ve kterých Viktoria třikrát prohrála. V posledním zápase navíc dostala Plzeň od pražské Slavie pět branek.

V úterý navíc přišel Radiožurnál s informací, že si na konci minulé sezony tehdejší středopolař Plzně Ondřej Vaněk sháněl drogy v den zápasu proti Mladé Boleslavi.

Právě před zápasem 28. kola proti středočeskému klubu měla už Plzeň jistý titul a Vaněk do něj nezasáhl. "Informace o Ondrovi Vaňkovi byly pro mě šokující. V žádném případě jsem žádné náznaky v kabině ohledně této kauzy nezaznamenal. Obecně to není pro trenéra vůbec příjemné, když se zpětně dozví, co hráči dělají po nocích," komentuje současný trenér české fotbalové reprezentace do dvaceti let Krejčí.

"Osobní život hráčů bude trenér těžko kontrolovat, snažil jsem se svou práci dělat dobře, ale podobným excesům se těžko vyhýbá. Je to asi i o osobním kontaktu s každým řekněme problémovým hráčem," pokračuje v minulosti dlouholetý asistent Pavla Vrby.

Krejčí: Asi by měly přijít tvrdší tresty

Poté, co měla Plzeň na konci minulé sezony už jistý titul, vstřelila ve třech zápasech jediný gól a hned devětkrát inkasovala. "Zklamání jsem cítil po těch posledních kolech. I s ohledem na lidi, kteří financují a podporují Viktorku, tak si myslím, že si takový závěr sezony nezasloužili," nevymlouvá se osmačtyřicetiletý trenér.

"Samozřejmě krotit hráče při mistrovských oslavách není snadné, ale sezona byla velmi úspěšná i přes tu obrovskou kaňku ze závěru ročníku. Titul jsme totiž získali s obrovským předstihem, tuším, že v nejzazším termínu v historii klubu. Přesto bych udělal některé věci zpětně jinak, dal bych třeba více prostoru mladším hráčům. Je to ale pryč a jde o to, aby se Plzeň ponaučila do dalších let," pokračuje Krejčí.

Kouč, který byl z pozice asistenta nebo hlavního trenéra u všech čtyř plzeňských titulů, přiznává, že někdy není snadné na západě Čech trénovat. "Musíte najít nějaký kompromis, protože se občas nějaké excesy stanou. Na druhou stranu zase Viktoria zažívá nejúspěšnější éru a problémoví hráči jsou schopni se obětovat pro tým a drží si dlouhodobě vysokou výkonnost," vysvětluje Krejčí, který ale na závěr dodává, že by vedení kvůli lepší budoucnosti mohlo přijít s tvrdším postihem pro některé problémové hráče.

autor: David Janeczek | před 52 minutami

