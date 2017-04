V Plzni řeší drogový skandál. Vaněk si měl u dealera kupovat "zboží", do kauzy se namočil i Kopic

před 52 minutami

Drogový průšvih komplikuje boj fotbalové Plzně o mistrovský titul. Ondřej Vaněk a Jan Kopic figurují v kauze obžalovaného Vítězslava Meišnera, od kterého si měl Vaněk pravidelně kupovat psychotropní látky. Kopic zase dealerovi půjčil půl milionu korun. Na kauzu upozornil Radiožurnál.

Plzeň - Případ drogového dealera Vítězslava Meišnera míří před soud. A s ním jako svědci i dvojice fotbalistů, kteří měli s významným drogovým dealerem úzký kontakt - Ondřej Vaněk, který v loňském roce zamířil z Plzně do ruské Ufy, a Jan Kopic.

Prvně jmenovaný měl podle obžaloby pravidelně nakupovat od Meišnera drogy. "V hovoru ze dne 07. 05. 2016 mezi svědkem a obviněným Meišnerem, se Meišner dotazuje, zda si dal 'tamto', na což Vaněk odpovídá, že jasně a chtěl by ještě. Na to Meišner odpovídá, že tady nemá a že by mohl sehnat, ale musel by zajet za kámošem. Volající chce, aby to bylo co nejdříve. K obsahu komunikace svědek uvedl, že hovoru nerozuměl, ale asi byl opilý, pokud to byl on," uvádí dokument, který má Radiožurnál k dispozici.

Hovor přitom proběhl v ten samý den, kdy fotbalisté Plzně odehráli zápas ePojištění.cz ligy v Mladé Boleslavi, který prohráli 0:2.

Kopic zase podle obžaloby loni na jaře půjčil Meišnerovi půl milionu korun, přestože se tou dobou znali pouhý měsíc.

"Svědek uvedl, že zná Meišnera a seznámili se přes Ondru Vaňka v březnu 2016 na party v klubu. V jednom případě svědek Meišnerovi půjčil peníze, písemně a na úrok, bylo to 7. 4. 2016," popisuje obžaloba Kopicovu výpověď na policii.

Bývalý hráč pokeru Vítězslav Meišner prodal nejméně 8 000 tablet extáze. Při zatčení měl u sebe téměř půl kilogramu kokainu. Druhý obžalovaný v tomto případu Patrik Barančík obchodoval s 6000 pilulkami extáze.

autor: Sport | před 52 minutami

Související články