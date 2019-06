Jihlavě tresty pro rozhodčí nestačí. Chceme opakovat baráž, vyzývají asociaci

před 1 hodinou

Fotbalová Vysočina Jihlava se stále nesmířila s prohranou baráží o Fortuna:Ligu, v níž podlehla Karviné 2:3. V dalším prohlášení, které zveřejnila v úterý dopoledne na svém webu, požaduje opakování souboje o postup do nejvyšší soutěže.

"Náš klub podal řídicímu orgánu soutěže podnět k tomu, aby zvážil nařízení opakování obou utkání baráže, popřípadě pouze odvetného utkání v Jihlavě, což by byl nepochybně krok, který by mohl získat důvěru veřejnosti v regulérnost soutěží a pomohl by ke spravedlnosti," píší zástupci Jihlavy v prohlášení.

Vedení Vysočiny, fotbalisté i fanoušci klubu byli po baráži přesvědčeni, že je oba hlavní rozhodčí poškodili. Jejich názor potvrdila i komise rozhodčích fotbalové asociace (FAČR), která Martina Nenadála a Milana Matějčka potrestala zákazem startu v následující sezoně.

"Vnímáme to, je nám osobně líto, k čemu došlo. Byli jsme stoprocentně přesvědčeni, že delegace, kterou jsme zvolili na baráž, je správná, že se rozhodčí nedopustí takových chyb, kterých se dopustili," prohlásil předseda komise Jozef Chovanec.

Podle Jihlavy jde ale potrestání chybujících sudích nedostatečný krok, který problém vyřešil "jen naoko". "Postup komise v nás vyvolává jen další pochybnosti a je patrné, že se komise rozhodčích snaží problém bagatelizovat a zamést pod stůl," píše se v úterním prohlášení na webu Jihlavy.

Klub přitom už minulý týden, bezprostředně po skončení baráže, vydal první prohlášení, v němž vyzval šéfa komise rozhodčích Chovance a jeho zástupce Martina Wilczeka k odstoupení. To ovšem oba odmítli a negativně se k podobné reakci postavil i šéf FAČR Martin Malík.

"Rozumím sportovní frustraci týmu po neúspěšné baráži, rozumím také líbivé a populistické rétorice, která je s tím spojená, a zároveň neříkám, že všechny výkony sudích byly v pořádku, ale podobná hysterická reakce mi přijde v tuto chvíli opravdu zbytečná a zcela nekonstruktivní," uvedl v pátek šéf českého fotbalu.

Přečtěte si kompletní prohlášení FC Vysočina Jihlava ze dne 11. června:

Komise rozhodčích přijala na svém zasedání dne 5. 6. 2019 opatření, na jejichž základě nezařadila na listinu rozhodčích pro ročník 2019/2020 oba hlavní rozhodčí našeho barážového dvojutkání. Současně zástupci komise vyjádřili lítost nad průběhem baráže a nad tím, že FC Vysočina Jihlava zřejmě nepostoupil do první ligy díky chybám rozhodčích.

Osobní odpovědnost však zástupci komise odmítli. Místopředseda VV FAČR Roman Berbr v podstatě řekl, že si LFA může za průběh baráže sama nenasazením VAR. Předseda VV FAČR Martin Malík označil naši reakci za nekonstruktivní a hysterickou.

Na první pohled je vyhození rozhodčích rozhodná reakce na skandální způsob, jakým vedli barážová utkání FC Vysočina. Z pohledu našeho klubu však komise rozhodčích obětovala oba rozhodčí (asistentů obou utkání se opatření nijak nedotklo) na časově nespecifikovanou dobu (půl roku, rok?) a pouze naoko celý problém vyřešila. Pro náš klub však zcela neuspokojivě, když si lze jen stěží představit, že třetí den po skončení baráže mohla komise provést jakékoliv hlubší šetření obou duelů. Naopak postup komise v nás vyvolává jen další pochybnosti a je patrné, že se komise rozhodčích snaží problém bagatelizovat a zamést pod stůl.

Před prvním zápasem baráže zástupci našeho klubu kontaktovali představitele FAČR, předsedu komise rozhodčích a zástupce LFA s tím, že máme informace, že FC Vysočina bude rozhodčími v baráži poškozen. Ředitel klubu hovořil v den utkání s předsedou komise rozhodčích a předmětem hovoru nebylo chválení sudích, ale naopak apel na to, aby předseda komise rozhodčích zajistil regulérnost baráže právě v návaznosti na informace, které klub z několika stran dostal. Předseda komise pan Chovanec ujišťoval, že se klub nemá čeho bát. Není také pravdou, že by si klub na rozhodčí během ročníku nestěžoval, když stačí připomenout vymyšlenou rozhodující penaltu v 88. minutě utkání MOL Cupu - Opava vs. FC Vysočina.

Přes výše uvedené apely byl náš klub v prvním utkání poškozen. K tomu FC Vysočina podal oficiální protest, kde upozornil na tendenční řízení utkání popsáním celé řady situací s vyvrcholením v podobě neuznání regulérní branky a nenařízení pokutového kopu.

Reakce komise rozhodčích jak směrem k našemu klubu nebo na veřejnost nebyla žádná, a to přesto, že došlo k poškození FC Vysočina, ale i Zbrojovky, o čemž hojně referovaly sdělovací prostředky.

Přes vše shora uvedené pokračoval neskutečně špatný výkon rozhodčích v neprospěch našeho klubu i ve druhém duelu. Pokud ani po průběhu prvního utkání není schopna komise rozhodčích učinit opatření k zajištění regulérnosti utkání (například změna delegace nasazením některého z top českých sudích), pak to považujeme za profesní a osobní selhání vedení komise rozhodčích. Nutno pak podotknout, že rozhodčí by měli rozhodovat správně a nestranně, i pokud se na utkání VAR nenachází. Pokud v tomto pan místopředseda Berbr hází odpovědnost na LFA, nemůžeme s tím souhlasit. Odpovědnost za přípravu a kvalitu rozhodčích má jednoznačně FAČR.

Náš klub bude iniciovat setkání majitelů klubů a bude iniciovat kroky směrem k řešení vznesených otázek týkajících se komise rozhodčích a její práce. Současně chceme debatovat o krocích k zajištění nezávislosti komise a posílení kontroly klubů nad její nezávislostí (viz například člen komise, který deleguje rozhodčí, by mohl být navržen kluby apod.).

Náš klub také podal řídicímu orgánu soutěže podnět k tomu, aby zvážil nařízení opakování obou utkání baráže, popřípadě pouze odvetného utkání v Jihlavě, což by byl nepochybně krok, který by mohl získat důvěru veřejnosti v regulérnost soutěží a pomohl by ke spravedlnosti.