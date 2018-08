Hušbauer se blýskl volejem a pak byl kousek od prvního hattricku

před 56 minutami

Praha - Slávistický fotbalista Josef Hušbauer možná už nikdy nebude tak blízko jako dnes k tomu, aby dal premiérový hattrick. Osmadvacetiletý středopolař se ve 20. minutě předehrávky 3. ligového kola s Opavou blýskl krásným volejem, jímž zaznamenal svou jubilejní 50. trefu v nejvyšší soutěži, po pauze zvýšil z penalty, ale třetí branky se ani tentokrát nedočkal. V závěru nastavení mu zkazila radost tyč a pojistku na 3:1 tak přidala až z následné dorážky nová posila Peter Olayinka.

"Dneska byl ten hattrick asi nejblíže. Je možné, že tak blízko už to asi nikdy nebude. Zamrzí to, že chybělo pár centimetrů, ale není to pro mě úplně důležité," řekl novinářům Hušbauer.

"Měl jsem tu situaci asi řešit lépe, spíše placírkou než nártem. Chyběl kousek. Kdybych to trefil, gólman zůstal stát, asi by to neměl. Ale jsem rád, že dal gól Peter, který přišel. Vždycky je dobré, když se nový hráč uvede gólem," doplnil dnešní slávistický kapitán.

Zazářil ve 20. minutě, kdy se za vápnem opřel do míče a ukázkovým volejem trefil horní roh branky. Navíc šlo o jeho jubilejní trefu. "Hezký padesátý gól. Jsem rád, že jsem dal padesát gólů v lize. Ani jsem v to v lize nedoufal z postu záložníka. Určitě spokojenost," prohlásil Hušbauer.

Povedenou trefu si připsal i minule proti Karviné. Oběhl celé pokutové území a individuální akci zakončil střelou po zemi. "Myslím si, že ten dnešní byl asi hezčí. Góly z dálky jsou vždycky hezčí. Těžko říci, jestli byl nejhezčí v kariéře. Dal jsem hodně gólů. Určitě to je ale jeden z těch hezčích," řekl Hušbauer.

Po třech kolech má na kontě tři góly, což je stejně jako za celou minulou ligovou sezonu. V ročníku 2013/14 skóroval ještě v dresu Sparty osmnáctkrát a stal se nejlepším střelcem soutěže. Další útok na krále kanonýrů ale zatím nevyhlásil.

"Nemyslím si. Je to dobrý začátek, ale že bych střílel v každém zápase gól a že bych jich dal osmnáct, to si nemyslím. Byl bych určitě rád, ale budu spíše rád, když tým pošlape," uvedl Hušbauer.

Slavia po jeho gólech vedla 2:0, ale pak se ještě strachovala o výhru, když v 80. minutě snížil Nemanja Kuzmanovič. "Určitě jsme se trochu báli. V 80. minutě je to jen o gól. Oni hráli stejně jako my celý zápas na riziko. Věděli jsme, že tam může něco spadnout, měli tam na konci ještě dvě standardky. Měli jsme některé brejky řešit lépe," připustil Hušbauer.

Se vstupem do sezony je spokojen. Slavia vyhrála všechna tři kola a má skóre 10:1. Dobře se tak naladila na úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev.

"Devět bodů, dobrý start. Z tohoto hlediska pro nás určitě výborné. Naším hlavním cílem je titul. Je pro nás důležité, aby se dařilo v lize. Když se letos povede Liga mistrů, je to něco navíc. Není to ale tak, že bychom to nebrali vážně. Přijde plný stadion, hrajeme s hratelným týmem, můžeme udělat dobrý výsledek," dodal.