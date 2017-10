Hráče nemůžete nakupovat jako v Turecku na trhu. Slavia to měla nahnuté už dřív, glosuje Petržela

před 1 hodinou

Proč Plzeň válcuje ligu? A jak se bojuje o záchranu? Vlastimil Petržela, někdejší výborný útočník a nyní velmi zkušený trenér, glosuje aktuální ligové kolo.

Vlastimil Petržela Narozen: 20. července 1953 Hráčská kariéra: Bývalý reprezentační útočník, nastupoval za Zbrojovku Brno nebo Cheb, vrchol kariéry zažil ve Slavii Praha (1982-85). Trenérská kariéra: Začínal ve Slavii, prošel i Spartou, Libercem, Bohemians 1905 nebo Mladou Boleslaví. V roce 2002 odešel do Zenitu Petrohrad, který hned přivedl k druhému místu v ruské lize. Na jaře 2006 postoupil s mužstvem až do čtvrtfinále Poháru UEFA, čímž dosáhl dosud největšího mezinárodního úspěchu v klubové historii. Poslední velký úspěch zaznamenal s Baníkem Ostrava, se kterým se v uplynulé sezoně vrátil do HET ligy. Pro Aktuálně.cz nyní bude zkušený kouč pravidelně glosovat nejvyšší fotbalovou ligu

Komentář - Slavia v neděli poprvé pod trenérem Šilhavým prohrála, jednou to přijít muselo. Divil jsem se, že to natáhli na tolik zápasů, už dřív to měli nahnuté.

Slávisté poslední dobou nehrají nic moc. Těžili z toho, že měli výbornou obranu, troufnu si říct, že nejlepší u nás v lize. Ale ve hře dopředu bývají nijací a není vidět signál, že by se to lepšilo. Liberec byl běhavější, v každé akci nebezpečnější, útoky mu netrvaly tak dlouho. Dobře bránil, hrál celoplošný fotbal a Slavia nevěděla, co s ním.

A navíc jí chyběli oba Afričané. Bez Ngadeua a Deliho je její obrana trochu děravější. Teda trochu víc.

Hvězdy, které do Edenu přišly, prostě zatím neplní to, co by se od nich za ty miliony dalo čekat. Buď nehrají nic, nebo nehrají vůbec. S jedinou výjimkou, a tou je Stoch. U něj si ale zase musíme počkat, jestli vydrží bez nějakého průšvihu, znám ho ze Slovenska. Ovšem zatím hraje dobře, snaží se, fotbalista je šikovný.

Problém s posilami má i Sparta. Za Letenské do základu v Jablonci nastoupil ze slavných zahraničních jmen jen Mandjeck a hele, konečně dokázali vyhrát venku.

Bezhlavé doplňování kádru je nesmysl. Zvlášť pro tak bohatý klub jako je Sparta! Kádr doplním o dva kvalitní hráče, pak zase za chvíli o dva. Musím si je ale vytipovat, pořádně odskautovat, abych nešáhl vedle. Aby to byly opravdu posily a ne, aby nakupovali jak v Turecku na trhu. Pak jsou to vyhozené peníze.

Hodně mě v pátek potěšila Bohemka, která zvítězila v Jihlavě 4:2. Ani jsem nebyl překvapený, dalo se čekat, že vyhrají. Už i s Baníkem jsme se přesvědčili, že se těžko porážejí. Martin Hašek to tam má dobře poskládané, sešněrované, kluci jezdí jako pily od první do poslední minuty.

Ale to bylo v Bohemce vždycky, fotbalisté jsou fanouškům vděční a tam prostě neexistuje, že by něco odchodili.

Mužstvo má hlavu a patu. Dneska je v lize polovina mančaftů, na kterých vůbec nepoznáte, co chtějí hrát. Na Bohemce je patrný její styl hned. Prý jsou to prckové - jak je ale vidět, nemusíte mít dva metry, abyste uměli kopat. Martina jsem dlouho trénoval v Liberci, je vidět, že se z trénování něco naučil (smích).

V neděli odpoledne jsem chtěl vyrazit do Zlína, ale bylo hrozné počasí, raději jsem zůstal doma. Zapnul jsem přenos za stavu 1:0. Říkám si - a je hotovo. A najednou 1:5, to jsem byl v šoku. Je to obrovská porážka týmu, který hraje základní skupinu Evropské ligy. A pro mě překvapující, byl jsem se na ně podívat s Kodaní, strašně se mi líbili.

Těžko říct, jestli se Mladá Boleslav konečně chytá, zatím se chytali akorát za hlavu. Bylo to první utkání, které zvládli. Snad je povzbudí, protože trenér Uhrin má k dispozici velice šikovné hráče.