Dívčí válka. Krásná Venezuelanka leží mnohým v žaludku, může pobrat víc trofejí než Ronaldo či Messi

Je krásná, mladá a zatraceně dobře umí kopat do míče. Dnes večer bude dokonce kráčet po stejném červeném koberci jako Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, vzápětí usedne po jejich boku. A může dokonce získat víc trofejí než oni. Osmnáctiletá Venezuelanka Deyna Castellanosová.

Londýn - Zatímco proti výběru jejího gólu do finálové trojice o Cenu Ference Puskáse nikdo nic nenamítá, nominace Venezuelanky Deyny Castellanosové na Hráčku roku v anketě FIFA vyvolala emoce.

Ne snad, že by Castellanosová neuměla hrát fotbal. O tom nikdo nepochybuje, ostatně videa jejích akcí a gólů hovoří za vše. Ale je tu jeden háček.

Některé vydařené kousky Deyny Castellanosové:

Góly Deyny Castellanosové | Video: Youtube.com

Osmnáctiletá Jihoameričanka dosud nikdy nehrála jediný vrcholný turnaj mezi dospělými. Dokonce nikdy nebojovala na šampionátu ani s týmem do 20 let. A ještě si ani jednou nekopla v profesionální klubové soutěži. Přesto FIFA nominovala tohle mládě mezi tři fotbalistky, které mohou získat titul Hráčka roku. Kdo ho tedy může získat?

Lieke Martensová, eso Barcelony a strůjkyně historického titulu Nizozemek na letošním mistrovství Evropy.

Carli Loydová, autorka vítězných gólů ve finále OH 2008 a 2012, mistryně světa z roku 2015 a Hráčka roku FIFA v předešlých dvou letech.

A Deyna Castellanosová, hráčka univerzitního týmu z Floridy, jejímž dosavadním vrcholem je semifinále světového šampionátu do 17 let a v době prázdnin hraje poloprofesionální soutěž…

To nemohlo zůstat bez odezvy. "Je to stejné, jako kdyby FIFA nominovala na Hráče roku mezi muži Jadona Sancha, hvězdu anglické reprezentace do 17 let a dosud nevyužívaného náhradníka v Manchesteru City a nyní v Dortmundu," pomohla si BBC přirovnáním. Jen si to představte, jak by to znělo: Na Hráče roku jsou letos nominováni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a Jadon Sancho.

Asi byste si mysleli, že se někdo zbláznil. Řada expertů na ženský fotbal si myslí totéž. "Asi budu potřebovat někoho, kdo mi vysvětlí, jak to, že Sam Kerrová není v užší nominaci FIFA na Hráčku roku," divila se například Australanka Kelley O’Harová absenci své spoluhráčky.

"Gratulace Barbaře Streisandové, Julii Robertsové a Donaldu Trumpovi k jejich nominaci FIFA na Hráče roku," zašla ještě dál jiná australská reprezentantka Lisa de Vannová, a naznačila tak, koho klidně mohla vybrat mezinárodní federace do své trojice a ani by to snad nevyvolalo víc poprasku…

Tweet Lisy de Vannové:

congratulations to Barbara Streisand ,Julia Roberts and Donald Trump on their FIFA top 3 nomination for player of the year! 😂😂 — Lisa De Vanna (@lisadevanna11) September 22, 2017

"Abych řekla pravdu, ani nejsem překvapená. To je prostě FIFA," krčila rameny zklamaná Kerrová. "Radši jsem pár dní ani nezapínala Twitter," doplnila.

Nutno podotknout, že samotná Castellanosová je v tom tak trochu nevinně. Fotbal vážně umí. Už ve čtrnácti letech byla nejlepší střelkyní MS do 17 let, na stejném šampionátu o dva roky později sázela jako kapitánka báječné góly. Parádně se trefuje z přímých kopů, z voleje, z otočky, hlavou.

"Vím, že budu v menšině, ale myslím, že FIFA udělala dobře. Kdybych si měla vybrat, jestli sledovat americký nároďák, nebo Deynu, zvolím pokaždé Deynu," tvrdí americká odbornice Patty La Bellová.

Castellanosová je mladá, krásná, hovoří plynně španělsky i anglicky, druhým rokem studuje komunikaci na univerzitě. FIFA cítí, že tohle je příští marketingový trhák. A už teď dala přednost budoucnosti před přítomností.

A i když je pravděpodobné, že si Castellanosová z dnešního vyhlášení v londýnském Palladiu cenu pro Hráčku roku neodnese, není vyloučeno, že jednou těch trofejí bude mít ve vitríně víc než její dnešní parťáci Ronaldo s Messim dohromady.