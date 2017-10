Plzeňská mašina v klidu přejela Brno 3:0. Mladá Boleslav vyplenila Zlín, Mebrahtu dal hattrick

před 6 hodinami

Fotbalisté vedoucí Plzně v 11. ligovém kole doma porazili Brno 3:0 a vylepšili rekordní vítězný vstup do sezony na 11 zápasů. Jasné vítězství si připsali i fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří sice ve Zlíně prohrávali 0:1, ale dokázali duel otočit a nakonec vyhráli 5:1.

Plzeň - Viktoria si spravila chuť po čtvrteční prohře 2:3 s Luganem ve skupině Evropské ligy a vede tabulku o jedenáct bodů před druhou Slavií. Naopak kouč Zbrojovky Roman Pivarník, který dříve vedl Plzeň, nenavázal na vítěznou premiéru proti Slovácku a s moravským týmem zůstává předposlední.

Trenér Viktorie Pavel Vrba udělal v základní sestavě hned sedm změn od nepovedeného utkání ve Švýcarsku. Po zranění v obličeji se vrátil levý bek Limberský, jenž nastoupil s ochrannou maskou.

"Včera už jsme byli stoprocentně přesvědčeni o tom, že nastoupí. Počítali jsme spíše s tím, že bude hrát až v Karviné, ale jsem rád, že nastoupil, protože opět mužstvu hodně pomohl a je pro nás důležitý," uvedl Vrba.

Zápas nezačal v nějakém strhujícím tempu. Hejda z rohu hlavičkoval vedle, na druhé straně Škodovu střelu z dálky zkrotil Kozáčik. V 17. minutě domácí dostali míč do brněnské branky, ale Řezník podle rozhodčích hlavičkoval z ofsajdu.

Ve 30. minutě už se Plzeňští mohli radovat. Kopic našel za obranou Krmenčíka, který odstavil bránícího Kijanskase a po kličce gólmanovi Melichárkovi zakončil do odkryté branky. Nejlepší střelec soutěže zaznamenal osmý gól v sezoně.

"Před prvním gólem tam byla obrovská chyba našeho stopera. Míč má na noze a musí ho odehrát pryč, a my dostaneme laciný gól," podotkl kouč Brna Pivarník.

Západočeši poté soupeře ještě víc zatlačili. Melichárek výborně zneškodnil Hořavovu ránu i Kolářovu dorážku, ale ve 42. minutě už byl bezmocný. Krmenčík hlavou prodloužil míč k Hořavovi a ten zblízka nezaváhal.

"Přišlo mi, že brankář asi trošku zaspal. Balon tam byl trošku delší dobu. Měl jsem pocit, že jsme blízko něho a můžu ho trefit, tak jsem se snažil dát co největší ránu a zapadlo to tam," popsal Hořava.

V poslední minutě první půle ještě zvýraznil domácí náskok volný Kopic po přihrávce Zemana. "Začátek utkání byl trošičku opatrný. Pak si myslím, že druhá část prvního poločasu byla z naší strany velice dobrá a ta rozhodla o tom zápase," konstatoval Vrba. "Závěr prvního poločasu jsme nezvládli a mrzí mě to, že jsme to Plzni ulehčili. Pramenilo to hlavně z obrovského respektu ze soupeře," přidal Pivarník.

Druhý poločas začal velkou šancí hostů. Kozáčik "namazal" Juharovi, ale své zaváhání hned napravil, když střelu brněnského záložníka vytáhnul nad břevno. Plzeň držela míč a kontrolovala hru, ale další velké šance si dlouho nevytvářela. Ani Zbrojovka se moc nedostávala do útoku, pár střel z dálky si bez problémů pohlídal Kozáčik.

Největší příležitost druhé pětačtyřicetiminutovky zahodil v 80. minutě střídající Řezníček, který běžel téměř sám na brněnskou branku, ale napálil jen boční síť. V závěru ještě Kopicovu střelu vyrazil Melichárek. Brno venku v lize prohrálo posedmé za sebou a na hřišti Plzně počtvrté v řadě.

"Vzhledem k tomu, že jsme vedli 3:0, nás může pouze mrzet, že ten výsledek nebyl výraznější. Jinak mužstvo hrálo velice dobře, kombinovali jsme a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," prohlásil Vrba.

Sedm hrůzných minut Zlína

Fotbalisté Zlína prohráli v 11. kole první ligy s Mladou Boleslaví vysoko 1:5. Na první domácí prohře "Ševců" v sezoně se podepsalo sedm hluchých minut v prvním poločase, v nichž Boleslav třemi góly otočila výsledek. Vedoucí branku Zlína vstřelil Ubong Ekpai, tři góly hostů dal Golgol Mebrahtu, další přidali Tomáš Přikryl a Matěj Chaluš. Středočeši tak ve Zlíně vyhráli pošesté v řadě.

Svěřenci trenéra Páníka přitom měli vynikající vstup do zápasu a hosty přehrávali rychlostí křídelních akcí. Už ve 3. minutě po levé straně unikl Diop a po jeho centru na zadní tyč vstřelil Ekpai vedoucí branku. O dvě minuty později pro změnu Ekpai z pravé strany našel volného Mehanoviče, který ale hlavou trefil jen břevno. Aktivní domácí si vypracovali i další slibné šance, kterým však chybělo důraznější zakončení.

Jednoznačná převaha Zlín ukolébala, přestal hrát obezřetně v defenzivě a Boleslavští toho využili k obratu. Ve 25. minutě po dlouhém nákopu Fleišmana zaváhali stopeři, k míči se dostal volný Přikryl a pohotově vyrovnal. O tři minuty později Radův trestný kop z pravé strany domácí zadáci podcenili, míč propadl k Chalušovi, který hlavou přidal druhou branku.

Zmar Zlína dokončil ve 33. minutě Mebrahtu, jenž únik po levé straně zakončil střelou k tyči, na kterou brankář Zlámal nedosáhl. Z nepříjemného šoku se Zlín do konce poločasu vzpamatoval, získal územní převahu, ale proti sevřené obraně protivníka se do slibnější šance nedostal.

Po změně stran snaha Zlína o zvrat končila na bezradnosti a nepřesnostech. V pohodě hrající Boleslav toho využila a v 77. minutě udeřila zásluhou Mebrahtua počtvrté. Debakl Zlína dokončil australský útočník třetí brankou deset minut před koncem a ve třicátém utkání v české lize si připsal druhý hattrick.

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 3:0 (3:0)

Branky: 30. Krmenčík, 42. Hořava, 45. Kopic. Rozhodčí: Ginzel - Kotalík, Černý. ŽK: Hájek - Juhar, Pavlík. Diváci: 9740.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský (84. Havel) - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman (79. Pilař) - Krmenčík (71. Řezníček). Trenér: Vrba.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Sedlák - Juhar, Pilík (78. Buchta), Škoda, Lutonský (76. Přichystal) - Koné. Trenér: Pivarník.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:5 (1:3)

Branky: 3. Ekpai - 32., 77. a 80. Mebrahtu, 25. Přikryl, 28. Chaluš. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Vít. ŽK: Ekpai, Diop - Mebrahtu, Stronati, Fabián. Diváci: 3846.

Zlín: Zlámal - Matejov (77. Džafič), Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Traoré (58. Jiráček), Vukadinovič - Mehanovič (63. Železník), Diop. Trenér: Páník.

M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Stronati (85. Magera), Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský (90.+2 Chramosta), Fabián (90.+1 Mingazov)- Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.