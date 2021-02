Boleslav ulovila v Itálii Zmrhala. Bývalá opora Slavie chce zpět do reprezentace

Fotbalisté Mladé Boleslavi přivedli z druholigové italské Brescie na půlroční hostování záložníka Jaromíra Zmrhala. O záchranu bojující Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě. Patnáctinásobný český reprezentant se do české ligy vrátil po roce a půl.

Sedmadvacetiletý Zmrhal přestoupil v srpnu 2019 z pražské Slavie do Brescie, s níž ale sestoupil do druhé ligy. V aktuální sezoně Serie B naskočil pouze do sedmi zápasů. Naposledy nastoupil v polovině prosince.

"Konečné rozhodnutí padlo v poslední lednové neděli a v pondělí už jsem trénoval v Boleslavi. Především chci pravidelně hrát. Udělám maximum pro zlepšení jejího postavení v ligové tabulce. Viděl jsem její poslední dva ligové zápasy a bylo zřejmé, že se herně zvedá," řekl Zmrhal.

Touží i po návratu do reprezentace, kterou letos čeká start kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 a evropský šampionát. Za národní tým naposledy nastoupil v říjnu 2019. "Chci se o tu šanci poprat," uvedl Zmrhal.

Trenér Středočechů Karel Jarolím věří, že Zmrhal má na to, aby se do reprezentace prosadil. "Bude samozřejmě záležet na něm i na nás, abychom předváděli slušný fotbal. Jsem přesvědčený, že je to vhodný typ do našeho mužstva a že budeme schopní si pomoct navzájem. My jemu a on nám, a že naše spolupráce bude užitečná," prohlásil mladoboleslavský kouč.

Je si jistý, že Zmrhal týmu, který je překvapivě na první sestupové příčce, pomůže. "Je to rychlostní typ, pracovitý kluk s dobrým charakterem. Jsem proto přesvědčený, že jak v kabině, tak na hřišti se stane platným hráčem," konstatoval bývalý kouč Slavie či národního mužstva.

V nejvyšší soutěži odehrál Zmrhal za Slavii 187 zápasů a vstřelil v nich 26 branek.