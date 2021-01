Blíží se pikantní návrat. Slavia láká zpátky Deliho, naopak Musa míří do bundesligy

Fotbalová Slavia Praha usiluje o návrat obránce Simona Deliho, který by mohl v Edenu do léta hostovat z Brugg. Naopak kádr ligového mistra a lídra tabulky nejvyšší soutěže by měl opustit útočník Petar Musa, který zřejmě odejde na hostování do konce sezony do bundesligového Unionu Berlín.

Slavia hledá před blížícím se vstupem do jarní části Evropské ligy dalšího stopera poté, co se jí opět vážně zranil David Hovorka. Deli opustil Pražany předloni v létě, kdy přestoupil do Brugg. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny ale na konci prosince přestal za belgický celek nastupovat a momentálně je náhradníkem. Se Slavií získal Deli dva ligové tituly. "První jsme uvažovali stáhnout naše hráče, kteří jsou na hostování. Ale bohužel se ukázalo, že ani u jednoho z nich to není možné. U Simona se objevila nějaká možnost. Myslím, že hostování do léta dává smysl všem. Simon projevil velkou chuť se vrátit. Samozřejmě to ještě není definitivní, může se ještě něco stát," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský na on-line tiskové konferenci po výhře 3:0 nad Jabloncem ve šlágru 17. ligového kola. Slavii by měl naopak na čas opustit Musa. Dvaadvacetiletý chorvatský útočník ztratil pozici v základní sestavě z úvodu sezony a momentálně dělá náhradníka Janu Kuchtovi. V Unionu Berlín by oblékal dres aktuálně osmého celku německé ligy. "Petar projevil zájem si bundesligu zkusit, v tuhle chvíli je to pro něj skvělá možnost a zkušenost. Myslíme i na Euro jednadvacítek, které ho čeká. Pro nás je čest, že tým z bundesligy, která patří mezi dvě nejlepší soutěže v Evropě, projevil zájem o našeho hráče," uvedl Trpišovský. "Mělo jít o hostování s opcí, ale to jsme odmítli. Hostování bez opce byla naše podmínka. Nám to umožní získat nějaké prostředky, abychom případně do léta mohli angažovat Simona. Union nám garantuje určitou šanci, že Petar odehraje nějaké zápasy. V létě se vrátí zpět. Je to dobrá příležitost pro všechny," dodal Trpišovský.