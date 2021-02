Potvrzeno, do fotbalové Slavie se vrací na hostování do konce sezony Simon Deli. Naopak Petar Musa míří na hostování do Unionu Berlín. "Slávisticky titan Simon Deli se vrací domů do Edenu. Vítej znovu v nejkrásnějším dresu, kámo!" uvedl na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

