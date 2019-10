Jablonečtí Břečka s Doležalem každý dvěma góly smetli Teplice

Fotbalisté Jablonce zvítězili v předehrávce 14. ligového kola nad Teplicemi jasně 4:1 poté, co v každém z poločasů dali dva góly.

Poprvé v životě se dvakrát v jednom duelu nejvyšší soutěže trefil Tomáš Břečka a dvě branky si připsal i Martin Doležal. Za hosty snížil Jan Shejbal. Domácí porazili Teplice v lize počtvrté za sebou a posunuli se na čtvrté místo. Hosté prohráli poprvé po sedmi kolech a patří jim osmá příčka.

"Měli jsme ze zápasu obavy, věděli jsme, že soupeř hraje jiným systémem 3-5-2. S naším výkonem jsme spokojeni. Pět gólů v zápase, dvě břevna, to muselo bavit," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Petr Rada.

Jablonci kvůli karetnímu trestu chyběl kapitán Hübschman, na výkonu favorita to ale nebylo znát. Prvních 15 minut se hrál vyrovnaný zápas a pak udeřili domácí. Pilíkův centr z přímého kopu přizvedl před gólmanem Grigarem bránící Shejbal a Břečka nártem dorazil míč do odkryté branky. Jablonecký stoper se v lize trefil poprvé po pěti letech.

Ve 25. minutě už domácí vedli o dva góly. Jovovičův centr tečoval Doležal a balon s pomocí břevna zapadl do sítě. Hosté vypadli z role a nezvládali bránit centrované míče. V 28. minutě po rohu důrazný Kratochvíl mířil do břevna, po dalším centru pak vychytal Holíka Grigar.

Chvíli nato fauloval ve vápně Jakub Mareš Holíka a rozhodčí Julínek po přezkoumání situace na videu nařídil penaltu. Jablonecký Pilík ale nechal vyniknout Grigara. Až poté zahrozily i Teplice, Moulis však pálil z dálky těsně nad. Ještě před pauzou znovu zasáhl hostující brankář, tentokrát proti Kratochvílovi.

Teplický kouč Hejkal po poločase hned dvakrát střídal a poslal na trávník čerstvé Petra Mareše s Žitným. V 52. minutě po Jovovičově pasu postupoval sám k brance domácí Sýkora, ale Grigara neprostřelil. Na opačné straně vyrazil Hrubý Žitného ránu.

Teplice držel ve hře Grigar, který dobře vyběhl při Krobově šanci. Na druhé straně v 69. minutě centroval z úhlu Moulis a míč se nečekaně snesl na břevno.

O dvě minuty později už Jablonec definitivně rozhodl. Po dalším rohu si naskočil na centr Břečka a s mírnou tečí obrany hlavou překonal Grigara. Pětadvacetiletý stoper dal poprvé v životě dvě branky v jednom ligovém utkání, v předchozích 91 zápasech přitom skóroval jen jednou.

Dvou gólů se dočkal i Doležal, který v 86. minutě využil Čmovšovy chyby a křížnou střelou zamířil k tyči. Branku nakonec daly i Teplice, po centru Petra Mareše si v 89. minutě po prudké hlavičce připsal první ligovou trefu Shejbal.

"Aktivní jsme chtěli být i po poločase. Tepličtí poslali na trávník dva nové hráče a přeskupili hru na 4-4-2. Měli nějaké střely, ale my jsme náš výkon korunovali góly po centru. Jediné, co mě mrzí, že jsme inkasovali v závěru. S nulou je to lepší," řekl Rada, který v minulosti trénoval i Teplice.

"Po sedmi zápasech jsme dostali takovouhle facku, ta nás srazí na zem. Musíme se zvednout. Čeká nás klíčové utkání s Českými Budějovicemi a tam se chceme prezentovat takovými Teplicemi, jaké je chci mít, a ne jako dnes. Dnes to nebylo ono, nechci být sprostý," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.

14. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 15. a 71. Břečka, 25. a 86. Doležal - 89. Shejbal. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Hock - Královec (video). ŽK: Plechatý, Jovovič - Kodeš, J. Mareš, Řezníček, Žitný, Vondrášek. Diváci: 2189.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Považanec - Jovovič, Pilík (73. Kubista), Kratochvíl (80. Chramosta), Sýkora - Doležal (87. Hämäläinen). Trenér: Rada.

Teplice: Grigar - Paradin (46. P. Mareš), Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš (46. Žitný), Kučera, Moulis, Hyčka (77. Royo) - Řezníček, J. Mareš. Trenér: Hejkal.