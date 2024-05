Nosková uspěla proti domácí Italce. Zato Macháč ani nehrál, v Římě odstoupil

Devatenáctiletá tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Římě vítězstvím, ve druhém kole porazila 6:3, 7:6 domácí Lucrezii Stefaniniovou.

Nosková bez problémů získala první set, ve druhém za stavu 5:6 odvrátila setbol a vynutila si tie-break.

Do něj sice vstoupila ztrátou podání, pak ale soupeřce z druhé stovky žebříčku nedala šanci a získala sedm gemů za sebou.

Další soupeřkou 29. nasazené hráčky bude Američanka Shelby Rogersová, nebo Čeng Čchin-wen z Číny.

Ve Foro Italico se nepředstaví Tomáš Macháč, který z turnaje odstoupil těsně před dnešním zápasem prvního kola s domácím Matteem Arnaldim.

Informovala o tom ATP, poslední český tenista v hlavní soutěži se odhlásil kvůli nemoci.

V pavouku ho nahradil jako šťastný poražený z kvalifikace Francouz Harold Mayot.

Do druhého kola vstoupí turnajová šestka Markéta Vondroušová duelem proti Aně Bogdanové a rumunskou soupeřku bude mít i Brenda Fruhvirtová, která narazí na Soranu Cirsteaovou.

V případě vítězství nastoupí české tenistky proti sobě.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Ženy (dotace 4,791.105 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Gračovová (Fr.) - Di Sarraová (It.) 6:1, 6:3, Beguová (Rum.) - Masárová (Šp.) 5:7, 6:3, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Podoroská (Arg.) 6:4, 6:3, Šramková (SR) - Pedoneová (It.) 6:4, 6:1, Siegemundová (Něm.) - Carléová (Arg.) 2:6, 6:4, 6:4, Cocciarettová (It.) - Zarazúová (Mex.) 4:6, 7:5, 6:3, Potapovová (Rus.) - Wang Si-jü (Čína) 6:1, 7:5, Tausonová (Dán.) - Savilleová (Austr.) 6:2, 6:3, Erraniová (It.) - Anisimovová (USA) 4:6, 6:2, 6:1. 2. kolo: Nosková (29-ČR) - Stefaniniová (It.) 6:3, 7:6 (7:1), Kasatkinová (10-Rus.) - Mariaová (Něm.) 7:5, 6:1, Šnajderová (Rus.) - Samsonovová (15-Rus.) 6:1, 6:3, Kerberová (Něm.) - Kuděrmětovová (17-Rus.) 6:3, 6:0, Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Rogersová (USA) 6:2, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Alexandrovová (14-Rus.) 6:0, 6:1.

Muži (dotace 9,094.379 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Nadal (Šp.) - Bergs (Belg.) 4:6, 6:3, 6:4, Munar (Šp.) - Hijikata (Austr.) 6:4, 7:5, Passaro (It.) - Rinderknech (Fr.) 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (9:7), Napolitano (It.) - Wolf (USA) 6:2, 7:6 (7:3), Medjedovič (Srb.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, Koepfer (Něm.) - Vavassori (It.) 6:4, 6:3, Seyboth Wild (Braz.) - Barrére (Fr.) 6:4, 6:2.