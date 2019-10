Komentář: Konec tolerance. Záblesky nestačí, Sparta by měla zvážit vizi jménem Jílek

Sparta získala bod na hřišti svého souseda v tabulce. To nezní tak špatně, ne? Ale špatné to je. Plichta v Teplicích je další hloupou ztrátou, která by navenek poklidnou Letnou měla už alespoň lehce zatřást.

Ano, je to dost silný kalibr, ale nejde ho nepoužít: zatímco zlořečený a vysmívaný Andrea Stramaccioni dosáhl v patnácti ligových zápasech průměrného bodového zisku 1,74, Václav Jílek je momentálně na hodnotě 1,38. A co si budeme povídat, fešný Ital rozhodně není měřítkem úspěchu.

V létě se s tím dalo souhlasit: trenér Jílek dostane dostatečný prostor, aby po letech zběsilé jízdy postavil nové mužstvo, novou Spartu. Jenže po pouhých třinácti ligových kolech už to nezní tak smysluplně. Každá tolerance má mít své meze, jinak skončí fraškou.

Brzké volání po trenérské krvi je českou specialitou, to ale neshazuje případy, ve kterých je oprávněné. Ano, Letná je teď zakletá, trenéři se na ní točí jako svatí na orloji a řada fanoušků namítá, že problém je jinde, že sedává úplně nahoře, v té nejvyšší kanceláři.

Je ale třeba si uvědomit, že počet masochistických miliardářů, kteří by sypali do klubu stamiliony kvůli bojům o o čtvrtfinále Mol Cupu nebo o šestou ligovou příčku, je extrémně limitován.

Už se to ani nezdá, ale není to ještě tolik let, kdy Sparta vzbuzovala respekt. Fanoušci to nazývali hrdostí, ti ostatní arogancí, ale realita byla taková, že borci v rudých dresech šli za úspěchy, vyhrávali, porážka ke jménu klubu nepatřila.

Teď už Sparta není silná. Z Letné čpí bezradnost a odevzdanost. Týmu až žalostně chybí osobnost, lídr, který by dokázal ostatní seřvat a třeba i prokopnout dveře do šatny, kdyby na to přišlo.

A je to i vina trenéra, že nedokáže připravit, namotivovat mančaft a adekvátně reagovat tak, aby tým hloupě a zbytečně neztrácel dobře rozehrané zápasy, jak to sparťané nakrásně ukázali v této sezoně už několikrát. To, že v některých momentech předvádějí pohledný fotbal, je jim houby platné, kopaná není krasobruslení.

Slavia v této sezoně hraje trochu jinou ligu, ale s Plzní by se Sparta pasovat klidně mohla, o tolik horší kádr nemá. Možná naopak. Rozdíl mezi oběma rivaly ilustroval vzájemný zápas z konce září: Západočeši odehráli hodně slabý zápas, ale stačilo jim to. Lepší hosté se porazili sami. Zase.

A když už jsme u Plzně, trenér Pavel Vrba byl na seznamu kandidátů Sparty v létě hodně vysoko. Možná by se Rosický a spol. mohli nad touto variantou zamyslet ještě jednou. A pozor, taková pohádka to není, o neshodách mezi zkušeným koučem a vedením ligového vicemistra se spekuluje už hodně dlouho.