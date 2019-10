Nerozhodné severočeské derby. Liberec proti Jablonci dvakrát dotáhl ztrátu

Fotbalisté Liberce dvakrát dotáhli ztrátu a ve 13. kole první ligy remizovali s Jabloncem 2:2. České Budějovice vyhrály na hřišti Olomouce 3:1, Mladá Boleslav veze tři body ze Zlína.

Liberec v lize v podještědském derby nevyhrál popáté za sebou a v tabulce zůstal desátý. Jablonec se bodově dotáhl na čtvrtou Ostravu.

Ve 44. minutě otevřel skóre Jan Sýkora, šest minut po pauze srovnal domácí Jan Mikula. Vzápětí hosté znovu vedli po gólu Miloše Kratochvíla, ale v 57. minutě odpověděl Jakub Pešek.

Zatímco Jablonci chyběl kvůli zranění Matoušek, Liberec postrádal Fukalu a jen na lavičce byl kapitán Breite. V první půli se dlouho hrálo bez šancí. Aktivnější byli hosté, ale úvodní větší možnost přišla až v 36. minutě. Zpoza vápna napřáhl Jovovič a domácí zachránila tyč.

Minutu před přestávkou Jablonečtí otevřeli skóre. Na Krobův centr si naběhl Sýkora a vzhledem k své postavě netradičně hlavou poslal míč přesně k tyči. Bývalý liberecký hráč dal svůj pátý gól v ligové sezoně a dotáhl nejlepšího týmového střelce Matouška.

"V prvním poločase jsme kontrolovali hru, byli jsme lepší, ale nebyly z toho velké závary před brankou domácích. Přesto jsme nastřelili tyčku a dali ve 44. minutě branku. S prvním poločasem jsem byl spokojený," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

"První poločas nám vůbec nevyšel podle představ. Chtěli jsme hrát rychle nahoru, místo toho jsme hráli pomalu dozadu. Z našich 60 přihrávek jsme 58 zkazili. Ještě nás v závěru poločasu potrestal hlavičkou skoro nejmenší muž na hřišti Sýkora," dodal kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Liberec po špatné první půli po pauze výrazně přidal a v 51. minutě po podobné akci jako před jabloneckým gólem srovnal. Na Hybšův centr zleva si naskočil Mikula a hlavou zaznamenal první ligovou branku od předloňského dubna. Jablonec v podještědském derby inkasoval po čtyřech zápasech.

"Dva tři zápasy jsem si říkal, že už jsem dlouho nedal gól. Jsem za to šťastný. Pomohlo to aspoň k bodu, škoda, že ne ke třem," řekl Mikula. "Klíčový moment pro domácí byl asi příchod Oscara, který přinesl oživení, bylo vidět, že je to kreativní hráč, nebojí se hrát. To nám začalo dělat problémy," připustil Rada.

Hosté si však bleskově vzali vedení zpět. Hned po rozehrání podnikli povedený brejk, který po Sýkorově pasu zakončil sám před Nguyenem skluzující Kratochvíl.

Liberec ale okamžitě dostal soupeře pod drtivý tlak a rychle podruhé vyrovnal. Maru s Hybšem ještě vychytal brankář Hrubý, ale v 57. minutě už domácí slavili. Baluta našel nabíhajícího Peška, ten přetlačil Plechatého a z úhlu procpal balon k zadní tyči do sítě.

"Než domácí stačili ožít, potrestali jsme je z protiútoku po krásné akci. Taková situace by měla s domácími zatřást, ale oni pořád hráli. Srovnali ze situace, u které jsme měli na to, abychom ji vyřešili," mínil Rada.

V 67. minutě mohl dokonce otočit skóre Potočný, jenž hlavičkoval těsně nad. Šest minut před koncem mohl na druhé straně rozhodnout střídající Pilík, ale zpoza vápna o kousek minul. Ve třetí minutě nastavení pak v akrobatické pozici hlavou přestřelil domácí Potočný. "Není čas na výmluvy, myslím, že z tohohle prostě musím dát gól," řekl Potočný.

"Krásná akce Malinského s centrem na Potočného mohla v 90. minutě skončit dokonalým obratem a šachmatem. Bohužel Poty to netrefil. Bod bych bral, kdybychom neměli v závěru tutovku. Takhle převažuje zklamání," uvedl Hoftych.

Jablonec nevylepšil svou bilanci v Liberci, kde vyhrál jediný z 26 ligových zápasů. "Na jednu stranu jsem zklamaný, na druhou spokojený. Pro nás je to plusový bod, hodně si ho ceníme. Bylo to dobré utkání, derby mělo náboj. Z 80 procent jsem s výkonem spokojený," dodal Rada, který v minulosti trénoval Liberec.

13. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - FK Jablonec 2:2 (0:1)

Branky: 51. Mikula, 57. Pešek - 44. Sýkora, 52. Kratochvíl. Rozhodčí: Pechanec - Koval, Vlček. ŽK: Baluta, Hoftych (trenér), Medynský (asistent trenéra) - Krob, Hübschman. Diváci: 5555.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Karafiát (46. Oscar), Mara - Pešek (72. Malinský), Baluta, Potočný - Kuchta (79. Ju Kang-hjon). Trenér: Hoftych.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič (76. Pilík), Kratochvíl, Považanec (74. Kubista), Sýkora - Doležal (90. Chramosta). Trenér: Rada.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:1).

Branky: 26. Komličenko, 90. Bucha. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Džafič, Podio, Matejov - Pudil, Křapka, Jiří Klíma. Diváci: 2918.

Zlín: Rakovan - Hnaníček (46. Cedidla), Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Folprecht, Podio, Bartošák - Železník, Džafič (75. Janetzký). Trenér: Kameník.

Mladá Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Matějovský (46. Bucha), Fulnek - Mešanovič (61. Jiří Klíma), Komličenko (86. Hašek). Trenér: Weber.

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:1)

Branka: 50. vlastní Sivok - 19. a 75. Schranz, 62. Brandner. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Hock. ŽK: Látal (trenér) - Schranz, Novák, Ledecký. Diváci: 2807.

Olomouc: Reichl - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař (65. Tandir), González (75. Texl), Plšek, Houska, Falta - Yunis. Trenér: Látal.

České Budějovice: Drobný - Čolič, Sivok, Havel, Novák - Brandner, Čavoš, Mršič (88. Helešic), Havelka, Schranz (79. Táborský) - Ledecký (83. Kladrubský). Trenér: Horejš.