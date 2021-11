Slovácko nasázelo ve šlágru Spartě čtyři góly, víc v samostatné lize nikdy neprohrála

Fotbalisté pražské Sparty podlehli v 15. kole první ligy Slovácku na jeho hřišti 0:4, čímž vyrovnali svou nejvyšší porážku v historii samostatné ligy. Liberec zvítězil 2:1 v Karviné, Pardubice stejným poměrem ovládly záchranářský duel v Teplicích.

Stejným poměrem prohráli sparťané v květnu 2019 v nadstavbové skupině o titul v Plzni, kterou tehdy vedl současný trenér letenského celku Pavel Vrba.

Branky týmu z Uherského Hradiště vstřelili v prvním poločase Jan Kalabiška a Václav Jurečka, po přestávce přidali další góly Daniel Holzer a v závěru střídající Rigino Cicilia. Nejvyšší výhru domácích nad Spartou v ligových dějinách viděl vyprodaný stadion, na němž bylo 7701 diváků.

Před zápasem převzal domácí záložník Petržela dres s číslem 437 na počest rekordního počtu odehraných utkání v samostatné české lize, k čemuž osmatřicetiletý bývalý reprezentant potřeboval 18 sezon.

Do sestavy Sparty se vrátili jak reprezentant Hložek, tak i oba Ladislavové Krejčí. Po opatrném začátku se do první vážnější akce dostal Minčev, který ale svůj nájezd po levé straně zakončil střelou těsně nad.

Slovácko první příležitost zúročilo ve vedoucí gól. Na centr Kohúta naskočil Kalabiška a hlavou nedal Nitovi šanci. Domácí vedení uklidnilo a ve zbývající části poločasu byli lepším týmem. Dominovali pohybem, nasazením i přesností hry, nedělali chyby a před přestávkou byli ještě jednou odměněni.

Po faulu na Petrželu Havlík ještě trestný kop z 20 metrů mezi tyče nezakroutil, ale ve 43. minutě Jurečka po dlouhém pasu Reinberka snadno přetlačil Štetinu a svým sedmým gólem v ligové sezoně poslal Slovácko do dvoubrankového vedení.

Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil, sebevědomé Slovácko diktovalo tempo hry, v 50. minutě střílel zdálky Petržela, ale neuspěl. Naopak další nákop do obrany Sparty převzal Holzer a opět přes Štetinu se prodral do koncovky, kterou proměnil v třetí gól.

Spartu nenakopla ani další střídání, domácí hru kontrolovali a nepustili hosty do šancí a do tlaku, který by vedl alespoň ke zmírnění porážky. Naopak pět minut před koncem se střelou z hranice šestnáctky prosadil střídající Cicilia. Pražané v posledních třech kolech inkasovali osmkrát.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka neprohráli v nejvyšší soutěži osmý zápas po sobě, přičemž si v nich připsali sedm vítězství, a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Sparta, kterou ve čtvrtek čeká předposlední 5. kolo skupiny Evropské ligy na půdě obhájců skotského titulu Rangers, nebodovala po sedmi kolech a je čtvrtá.

Liberec rozhodl v nastavení

Liberec zvítězil v Karviné 2:1 a po čtvrté výhře za sebou se posunul na osmé místo. Domácím zařídil vedení Brazilec Marco Túlio, za hosty vyrovnal v první půli Michal Rabušic ze sporné penalty. V úvodní minutě závěrečného nastavení rozhodl střídající bahrajnský útočník Júsuf Hilál. Karviná zůstává jediným týmem v soutěži bez vítězství a je předposlední, k dobru má ale dvě odložená utkání.

Zápas dvou mužstev, která během této sezony vyměnila trenéra, začali lépe domácí. Liberecký brankář Knobloch musel během úvodních jedenácti minut čelit nebezpečné hlavičce Papadopulose i Šehičově střele z úhlu. V 17. minutě našel Bartošák z rohového kopu přesně hlavu Túlia a brazilský záložník, který v minulém kole zachránil remízu se Slováckem, se trefil ve druhém utkání po sobě.

Liberec se ke střele na branku dlouho nedostal. Ve 36. minutě ale po rohovém kopu zasáhl domácí Stropek míč rukou a přestože ji měl u těla, rozhodčí Orel po prozkoumání videa nařídil penaltu. Rabušic ji proměnil panenkovským obloučkem do středu branky. Domácí cítili křivdu, viditelně vypadli z tempa a v závěru poločasu málem inkasovali podruhé, Rondič však branku minul.

I druhé dějství začali Slezané náporem, ale tentokrát z něj nic nevytěžili. Ani hosté se do žádné šance dlouho nedostali. V 78. minutě je podržel brankář Knobloch, když vyrazil střelu estonského reprezentanta Sinjavského zblízka. Vzápětí sice Čmelík dotlačil míč do sítě, ale rozhodčí gól neuznal pro faul na gólmana. Na druhé straně zakončil Rondič sólo vydařenou střelou a brankář Bolek ji jen se štěstím vyrazil na břevno.

Slovan znovu dokázal, že umí otočit nepříznivý vývoj v posledních minutách zápasu. Stejně jako v předchozích kolech v Teplicích a proti Bohemians si vítěznou trefu schoval do úplného závěru. Tentokrát byl hrdinou Hilál, který v první minutě nastavení po rohovém kopu hlavičkoval do sítě.

Karviná čeká na ligové vítězství už 14 zápasů, naposledy se radovala v květnu v utkání s Teplicemi. Další možnost přerušit nelichotivou sérii bude mít už ve středu opět na domácí půdě ve slezském derby s Ostravou, které bylo odloženo kvůli koronavirové karanténě.

Pardubice vyhrály po devíti kolech

Pardubice dostal v Teplicích do vedení ve 39. minutě Mojmír Chytil a deset minut před koncem normální hrací doby zvýšil jejich náskok z penalty Lukáš Červ, který zaznamenal první trefu v nejvyšší soutěži. Za Teplice korigoval konečný výsledek v osmé minutě nastaveného času Martin Chlumecký.

Severočeši nevyhráli 11 kol po sobě, pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli i pošesté. Pardubice bodovaly naplno po devíti kolech.

Oba týmy vstoupily do utkání opatrně. První větší šanci měl až ve 14. minutě po Rezkově přihrávce Kodad, jeho slabý pokus však brankář Boháč vyrazil. Hosté poprvé zahrozili až po půl hodině hry, jenže Chytil si centr z pravé strany špatně zpracoval a teplický gólman Grigar pak před ním včas zasáhl.

V nevýrazné první půli se skóre měnilo až ve 39. minutě. Teplická obrana dala na levé straně příliš prostoru Lupačovi a jeho centr usměrnil do sítě přes bránícího Chlumeckého hlavičkující Chytil. Pardubický záložník skóroval vůbec z první střely svého týmu na bránu a trefil se podruhé v této ligové sezoně.

Severočeši se snažili po přestávce svého soupeře zatlačit, ale Mareček při svém pokusu mířil nad bránu a po brejku Mareše zase přesně nezakončil Kodad.

Jarošík se pokusil oživit hru trojnásobným střídáním, Teplice však i přes územní převahu nemohly nadále najít v hostující obraně prostor k zakončení.

Pardubice naopak dostaly čtvrt hodiny před koncem šanci na zvýšení náskoku, když se rozhodčí Szikszay zpětně vrátil k zákroku Chlumeckého na Chytila a po konzultaci s videem nařídil pokutový kop. K němu se postavil střídající Huf. Jak z penalty, tak ani z dorážky však Grigara nepřekonal.

Domácím ale radost vydržela jen pár sekund. Pardubičtí totiž reklamovali po exekuci penalty další faul Krunerta a Sziskzay po opětovné konzultaci s videem nařídil k nevoli teplické lavičky i fanoušků druhý pokutový kop. Toho se tentokrát ujal Červ a poslal Grigara na opačnou stranu. Dvacetiletý záložník potřeboval na svůj první ligový zásah 12 utkání. Teplice mají s 32 inkasovanými brankami nejhorší obranu v soutěži.

Jarošíkovi svěřenci přesto utkání nevzdali a v osmiminutovém nastaveném čase se jim podařilo duel zdramatizovat. V osmé minutě nastavení snížil po rohovém kopu Chlumecký. Čtyřiadvacetiletý stoper se v 25. utkání v nejvyšší soutěži prosadil premiérově. O chvíli později mohl po další závaru dokonce vyrovnat střídající Fortelný, nezamířil však přesně.

Severočeši prohráli s Pardubicemi i ve třetím ligovém utkání a pokaždé o gól.

15. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 4:0 (2:0)

Branky: 14. Kalabiška, 43. Jurečka, 57. Holzer, 85. Cicilia. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlček - Berka (video). ŽK: Petržela, Kalabiška - Štetina, Pavelka, Pulkrab, Hložek. Diváci: 7701 (vyprodáno).

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela (68. Navrátil), Kohút (62. Daníček), Holzer (79. Tomič) - Jurečka (79. Cicilia). Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Wiesner (21. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko - Pavelka, Ladislav Krejčí II (58. Sáček) - Haraslín (79. Karlsson), Hložek, Ladislav Krejčí I (58. Dočkal) - Minčev (46. Pulkrab). Trenér: Vrba.

MFK Karviná - Slovan Liberec 1:2 (1:1)

Branky: 17. Túlio - 38. Rabušic z pen., 90.+1 Hilál. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Arnošt - Pechanec (video). ŽK: Čmelík - Matoušek, Mikula. Diváci: 2035.

Karviná: Bolek - Dramé (68. Mikuš), Santos, Buchta, Šehič - Sinjavskij (80. Jurásek), Stropek (80. Šindelář), Nešický (74. Durosinmi), Túlio, Bartošák (74. Čmelík) - Papadopulos. Trenér: Páník.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Matoušek (74. Mészáros), Tiéhi, Havelka (85. Purzitidis), Tupta (67. Faško) - Rabušic (74. Hilál), Rondič. Trenér: Kozel.

FK Teplice - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 90.+8 Chlumecký - 39. Chytil, 80. Červ z pen. Rozhodčí: Sziskszay - Kříž, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Mareček, Mareš, Chlumecký, Krunert - Červ, Kostka, Matějka, Chytil, Huf. Diváci: 1548.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Hyčka - Rezek (80. Radosta), Mareček, Trubač (59. Fortelný), Jukl (60. Krunert), Kodad (68. D. Černý) - Mareš (59. Succar). Trenér: Jarošík.

Pardubice: Boháč - Kostka (89. Halász), Jeřábek, Toml, Čelůstka - Červ, Tischler - Chytil (89. P. Černý), Beran (62. Šimek), Lupač - Matějka (69. Huf). Trenér: Novotný.