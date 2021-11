Konec nadějím. Spartu na půdě Rangers srazily hrubky v obraně, postupují Skotové

Fotbalisté Sparty prohráli v předposledním 5. kole skupiny A Evropské ligy na hřišti obhájce skotského titulu Rangers 0:2 a do vyřazovací fáze soutěže se na rozdíl od svého dnešního soupeře nepodívají.

Celku z Glasgow, který v prvním vzájemném duelu podlehl Pražanům 0:1, pomohla k postupu ze druhého místa i prohra kodaňského Bröndby s jistým vítězem skupiny Lyonem 1:3.

Letenský celek se v závěrečném utkání hlavní fáze Evropské ligy utká doma 9. prosince s Bröndby o postup ze třetího místa do play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Sparta má na úřadujícího dánského mistra dvoubodový náskok.

"Jsem samozřejmě zklamaný. Hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli hrát o Evropskou ligu až do posledního kola. Zápas jsme si prohráli tím, že jsme soupeři darovali druhý gól. Zklamaný jsem i z toho, že jsme z těch tří čtyř šancí v závěru neproměnili ani jednu," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba.

Obě branky "Jezdců" vstřelil před zraky 48.370 diváků Alfredo Morelos. Kolumbijský útočník nejprve otevřel skóre v 15. minutě, pojistku přidal krátce po změně stran, když vystihl rozehrávku stopera Filipa Panáka. Rangers, které poprvé po odchodu trenéra Stevena Gerrarda do Aston Villy vedl jejich bývalý hráč Giovanni van Bronckhorst, postoupili ze skupiny Evropské ligy třetí sezonu po sobě.

"Zápas hodnotím velmi pozitivně. Předvedli jsme velmi dobrý výkon po celých 90 minut. Jsem pyšný na tým za to, jak zareagoval na nedělní porážku s Hibernian 1:3 (ve Skotském ligovém poháru). Měli jsme za sebou teprve dva tréninky. Pro nás jako klub je úžasné, že po zimní přestávce budeme v soutěži pokračovat," prohlásil Van Bronckhorst.

V brance Sparty nečekaně nastoupil Holec, který se v probíhající sezoně představil pouze ve vítězném duelu 3. kola domácího poháru v Teplicích (2:0) na konci října. Na postu stopera se vedle Panáka postavil Ladislav Krejčí mladší.

V sestavě domácích nechyběl záložník tmavé pleti Kamara, na něhož děti v prvním vzájemné duelu na Letné bučeli. Finský reprezentant zápas nedohrál po červené kartě. Na Spartě tehdy kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou bylo téměř 11 tisíc dětí.

V hostujícím sektoru dnes podporovaly Spartu zhruba čtyři desítky diváků. Hráči Rangers na rozdíl od hostů před výkopem poklekli na podporu boje proti rasismu.

První šanci si vytvořili v šesté minutě domácí. Kent se přes několik hráčů dostal do šestnáctky a našel Ariba, který prudkou ranou orazítkoval břevno. "Jezdci" hosty nadále k ničemu nepouštěli a po čtvrt hodině hry se ujali vedení. Hagi v pádu přihrál na hranici vápna Morelosovi, který se přízemní střelou k tyči nemýlil.

Rekordní pětapadesátinásobní skotští mistři málem zvýšili, jenže Ariba zblízka po Hagiho centru zakončil nad. O chvíli později Haraslín z úhlu přihrál před branku, jenže gólman McGregor Minčevovu střelu vyrazil na roh.

Po změně stran Kentův obstřel na vzdálenější tyč skončil těsně vedle. Jenže při následné rozehrávce Sparty přišla obrovská chyba stopera Panáka, do jehož centru na Krejčího mladšího se vložil hlavou Morelos a zvýšil na 2:0.

"Myslím si, že to byla hrubá chyba a je to situace, kterou si nemůže dovolit. Vyčítat mu to určitě budeme. Dostat tak laciný gól se často nevidí. Situace z jeho strany byla zahraná velice špatně," poznamenal Vrba. "Při druhém gólu se stala chyba, která se stává ve fotbale běžně. Musíme se z toho vzchopit, patří to k fotbalu," doplnil Holec.

Následně se Kent řítil na Holce, ale sparťanský brankář jeho pokus zmařil. V 65. minutě Morelos nejprve vypálil z otočky, jenže Holec mu hattrick nedovolil, a vzápětí hlavičkoval nad. Lobem neuspěl ani Aribo.

V 76. minutě si Karabec naběhl na zadní tyč na centr dalšího střídajícího hráče Karlsoona, zamířil však pouze do boční sítě. Sparťané se v závěru hnali za kontaktní trefou, jež by je udržela v boji o postup ze druhého místa. McGregor však vychytal hlavičku Krejčího mladšího i dorážku střídajícího Pulkraba. "Když jsme vedli 2:0, bylo důležité, abychom neinkasovali. McGregor ve správnou chvíli předvedl bravurní zákroky," uvedl Van Bronckhorst.

Pražané podlehli skotskému týmu v evropských pohárech po sedmi zápasech poprvé od října 1991, kdy prohráli právě na Ibroxu. Letenští venku v pohárech nezvítězili pošesté za sebou, z toho si připsali pět porážek.

Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 15. a 49. Morelos. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Hagi, Barišič (oba Rangers). Diváci: 48.370.

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barišič - Kamara, Davis (89. Lundstram) - Aribo (81. Arfield), Hagi (65. Patterson), Kent (81. Sakala) - Morelos. Trenér: Van Bronckhorst.

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Vindheim - Sáček, Pavelka - Haraslín (59. Karlsson), Hložek (85. Pulkrab), Ladislav Krejčí I (59. Karabec) - Minčev (59. Dočkal). Trenér: Vrba.

Bröndby Kodaň - Lyon 1:3 (0:0)

Branky: 51. Uhre - 57. a 66. Cherki, 76. Slimani.

Bröndby: Hermansen - Heggheim (81. Rosted), Maxsö, Tshiembe - Bruus, Greve (62. Slimane), Radoševič (75. Cappis), Frendrup, Riveros (63. Mensah) - Uhre (75. Divkovič), Hedlund.

Lyon: Lopes - Gusto (87. Vogel), Da Silva, Lukeba, Henrique - Kadewere (75. Toko Ekambi), Mendes (74. Guimaraes), Keita (75. Caqueret), Cherki - Dembélé (74. Paquetá), Slimani.