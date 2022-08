Brno - Slavia. Nabuzení sešívaní hrají na půdě rozjetého nováčka

Michal Ševčík, to je médii hodně propírané jméno posledních týdnů. Dvacetiletý mladík je jeden z hlavních důvodů, proč se Zbrojovce tak vydařil vstup do sezóny. Proto není náhodou, že kolem ofenzivního záložníka krouží rozpočtově a reálně musíme přiznat, že i kvalitativně lepší týmy. Nejčastěji se hovoří o přesunu do pražské Sparty, ale možností zůstává i setrvání v Brně, aby se pořádně vyhrál.