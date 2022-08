Liverpool devítigólovou kanonádou vyrovnal rekord Premier Legue

Liverpool výhrou 9:0 nad fotbalisty Bournemouthu vyrovnal rekord anglické Premier League. Po dvou gólech dali Luis Díaz a Roberto Firmino.

Kanonádu v Liverpoolu odstartoval už ve třetí minutě Díaz. Po přesném Firminově centru z pravé strany kolumbijský reprezentant vyskočil ze všech nejvýš a hlavičkou poslal míč k pravé tyči. V prvním poločase se trefili ještě Elliott, Alexander-Arnold, Firmino a v 45. minutě hlavou po rohovém kopu Van Dijk.

Liverpool nastřílel pět gólů za poločas v Premier League poprvé. Firmino přidal k brance i tři přihrávky a po Milanu Barošovi se stal teprve druhým hráčem, který se v dresu liverpoolského celku za poločas podílel na čtyřech gólech.

Svěřenci Jürgena Kloppa nešetřili hosty ani v druhém poločase a přidali další čtyři branky, čímž vyrovnali výhry Manchesteru United nad Southamptonem z února minulého roku a nad Ipswichem z roku 1995. Vítězství 9:0 zaznamenal i Leicester City nad Southamptonem před třemi roky.

Haaland pomohl Manchesteru City hattrickem otočit nepříznivý vývoj zápasu s Crystal Palace, který vedl 2:0. Už ve čtvrté minutě se hosté dostali do vedení poté, co si Stones srazil do vlastní branky Ezeho centr z přímého volného kopu. Mládežnický reprezentant Anglie měl prsty i v druhém gólu "Orlů", když na jeho rohový kop naskočil Andersen a hlavou umístil míč k levé tyči .

Obrat mistrovského týmu načal v 53. minutě Silva a dokonal jej třemi góly v 62., 70. a 81. minutě Haaland. Norský reprezentant vstřelil v úvodních čtyřech startech za Manchester City po příchodu z Dortmundu pět gólů. Zařadil se za Sergia Agüera, který jich dal šest.

První nepříznivou sérii ukončili fotbalisté Manchesteru United už o přestávce zápasu v Southamptonu, když rovněž od února poprvé po poločase na soupeřově hřišti neprohrávali.

O jejich výhře poté rozhodl v 55. minutě Bruno Fernandes. United se díky němu dočkali tří ligových bodů venku po sedmi zápasech. Tým trenéra Erika ten Haga po dvou úvodních porážkách uspěl podruhé za sebou.

Anglická fotbalová liga - 4. kolo:

Southampton - Manchester United 0:1 (55. Fernandes), Brentford - Everton 1:1 (85. Janelt - 24. Gordon), Brighton - Leeds 1:0 (66. Gross), Chelsea - Leicester 2:1 (47. a 63. Sterling - 67. Barnes), Liverpool - Bournemouth 9:0 (3. a 85. Díaz, 31. a 63. Firmino, 6. Elliott, 29. Alexander-Arnold, 45. Van Dijk, 47. vlastní Mepham, 80. Carvalho), Manchester City - Crystal Palace 4:2 (62., 70. a 81. Haaland, 53. Silva - 4. vlastní Stones, 22. Andersen),

18:30 Arsenal - Fulham.

