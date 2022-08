Zraněný Kliment přijde o Nou Camp. Sval ho vyřadí na čtyři až šest týdnů

Fotbalisté Plzně se budou muset v nejbližších zápasech obejít bez jedné z letních posil útočníka Jana Klimenta. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč utrpěl v úterním odvetném utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů s Karabachem svalové zranění a čtyři až šest týdnů bude mimo hru.

Kliment v úterní odvetě s Karabachem naskočil jako střídající do druhého poločasu a v 73. minutě za stavu 1:1 dal vítězný gól, který rozhodl o postupu Viktorie do skupiny. Branku vstřelil už zraněný a následně musel střídat.

"Honza Kliment je zraněný asi na měsíc, vypadá to na čtyři až šest týdnů. Má problémy se svalem. Je to nepříjemné, uvidíme, jak se to bude léčit," řekl na tiskové konferenci po ligovém vítězství 1:0 v Českých Budějovicích trenér Viktorie Michal Bílek.

Klimentovi se po letním příchodu do Plzně dařilo a v nové sezoně si připsal už pět soutěžních branek. Nyní však na nějakou dobu vypadne ze hry. Bílka těší, že Viktoria nedávno přivedla dalšího útočníka, jímž je Fortune Bassey.

"Jednoznačně jsem rád, že jsme ho získali. Je to podobný typ jako Klímič, je rychlý. Věřím, že bude hodně gólový. Ale zase Honzovi Klimentovi přeju, aby se brzy uzdravil. V úvodu sezony nám svými góly hodně pomohl," řekl Bílek.

"Honza měl skvělou formu, je to pro nás velká ztráta. Když byl na hřišti, byl cítit. Padalo mu to tam, takže týmu bude chybět. Na druhou stranu máme dost útočníků. Přišli noví kluci, dnes hrál od začátku Fortune. Postupně se do toho dostane a bude platný. Myslím, že tu chvíli bez Honzy přečkáme a budeme pak s ním zase silnější," uvedl záložník Pavel Bucha.