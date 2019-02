Dočkal: V Číně jsem zjistil, že chci hrát někde, kde budu prožívat opravdové emoce

před 48 minutami

Po dvou letech a pěti dnech se vrátil Bořek Dočkal na Letnou. Když odcházel, byla Sparta třetí a na vedoucí Plzeň ztrácela sedm bodů. Ve velmi podobné situaci jsou sparťané i nyní, třicetiletý záložník byl ale po výhře nad Baníkem 3:2 hodně optimistický.

"Pokud půjdeme tímto směrem, bude hodně těžké nás příští rok zastavit," zhodnotil vývoj týmu v posledních měsících, kdy se Spartou absolvoval zimní přípravu. "Za dva měsíce vidím velký posun. Vidím progres, i když fanoušci ne. Oni čekají jen na výsledný produkt v sobotu a neděli. Já jsem s týmem každý den a vidím velký rozdíl oproti podzimu," ohradil se při narážce na nespokojenost fandů po prvních dvou jarních zápasech.

V neděli proti Baníku už zaplněná Letná hnala Spartu kupředu. Žádný pískot, žádné nadávky. "Chytili jsme lidi začátkem zápasu, byl to od nás dobrý vstup do utkání," hledal důvody změny nálady Dočkal. "Nebylo by fér to svádět na moji přítomnost. Tým si za dnešní výkon podporu fanoušků zasloužil. Odvedl velký kus práce. V prvních dvou zápasech to nebylo herně tolik vidět. Ale věřil jsem a cítil, že tým na to má. Jen potřebuje získat nějaké sebevědomí."

Sparta v zápase prohrávala 0:1 po brance Dameho Diopa, ale dokázala utkání díky gólům Lukáše Štětiny, Davida Moberga Karlssona a Václava Drchala otočit. Dočkal se na obratu podílel asistencí. Dokázal rozhýbat středovou řadu Sparty, přispěl rychlými nahrávkami do křídel i klidnou myslí na rozehrávce.

Staronový kapitán Sparty se dočkal pochvaly od obou trenérů. "Dočkal je pro Spartu rozhodně přínos. Na jeho příchodu vydělá nejen Sparta, ale celý český fotbal," mínil po utkání trenér Baníku Bohumil Páník, který byl velmi zklamaný z individuálních chyb svého týmu. "Dočkal tomu dal myšlenku navíc, ale celý tým předvedl skvělý výkon," dodal sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

"Cílem a přáním nás všech je mít nejvyšší ambice. Vyhrávat tituly a být zase vidět v Evropě. Je třeba jít postupnými kroky. To, jak dohrajeme tuto sezonu, může být hrozně důležité v budoucím vývoji týmu. Je tu spousta mladých kluků a s každým vítězstvím bude sebevědomí stoupat. Vidím velký potenciál tohoto týmu a jsem tímto směrem pozitivní," neskrýval Dočkal po utkání optimismus.

Sparta dohrávala v deseti a pohyblivému záložníkovi v posledních minutách docházel dech. "Fyzicky to pro mě bylo na konci na hraně. Jenom tréninkem se zápas nedá nikdy nahradit. Cítím, že jak zápasy budou přibývat, budu jistější," komentoval svůj první výkon po návratu do české ligy.

Odchodu do Číny Dočkal nelitoval, přestože poslední dva roky se mu nehodnotily lehce. "Pro můj vývoj to byly důležité dva roky. Sparta si taky prošla nějakým vývojem. Bůhví, jak by to bylo, kdybych tu zůstal," přemýšlel.

Náladu mu nezkazila ani dlouhá jednání mezi Spartou a čínským klubem, která se táhla už od října. Po celou dobu Dočkal věřil, že se kluby dohodnou.

V Číně si ujasnil, jakým směrem se po odchodu z Che-nanu chce ubírat. "Zjistil jsem, že chci hrát někde, kde mi na tom bude záležet a budu prožívat opravdové emoce, které k zápasu patří. Dnes jsem si odnesl víc zážitků než za posledních pár měsíců," uzavřel povídání o svém návratu.