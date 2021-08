Červenou viděli úspěšný střelec i kouč Svědík, přesto Slovácko obralo o body Hradec

Fotbalisté Slovácka porazili ve čtvrtém kole Fortuna:Ligy nováčka Hradec Králové 1:0 a dosáhli třetího vítězství v sezoně. Prvních bodů v sezoně se naopak dočkaly Teplice, které doma stejným poměrem udolaly Jablonec. Ostrava si poradila 3:1 s Pardubicemi.

Jediný gól utkání na stadionu Slovácka dal v 51. minutě Daniel Mareček, který o devět minut později dostal červenou kartu. Na tribunu byl po protestech vykázán i domácí trenér Martin Svědík. "Votroci" po úvodních třech remízách 1:1 poprvé v ročníku prohráli.

Domácí tým v ofenzivním rozestavení začal velkým náporem a už ve druhé minutě se mohlo měnit skóre, ale Jurečka zblízka zamířil hlavičku těsně vedle.

Hrotový útočník Slovácka po 20 minutách hry nevyužil další příležitost po ideálním pasu Havlíka, kdy se vyznamenal Fendrich. Hradecký gólman pak sebral gól i z hlavy Reinberka.

Východočeši se na dostřel Nguyenovy branky dostali ve 23. minutě, kdy Vlkanova po rozehrané standardní situaci otřel svoji střelu o boční síť. Do konce poločasu pak hosté museli čelit náporu Slovácka a Fendrich zlikvidoval i brejkovou příležitost Reinberka.

Do druhé půle vstoupili domácí opět s velkým tlakem, šance Petržely a Jurečky ještě zůstaly nevyužity, ale v 51. minutě procpal za Fendricha míč Mareček svým premiérovým ligovým gólem v kariéře. V 60. minutě ale šel střelec gólu předčasně pod sprchy, červenou kartu dostal za ostrý skluz zezadu na Krále na útočné polovině.

Oslabení společně s velkým vedrem a dusnem ubralo na útočné aktivitě Slovácka, hosté získali kontrolu nad středem hřiště a hnali se za vyrovnáním. Do šance se dostal Dvořák a tvrdě pálil Kodeš, ale Nguyen byl vždy na místě.

V 75. minutě rozhodčí Batík při své prvoligové premiéře v roli hlavního sudího vyloučil i trenéra Svědíka, kterému dal dvě žluté karty v rychlém sledu. Batíkovi se utkání vymklo z rukou, ale skóre už se nezměnilo. Hradečtí prohráli poprvé po 16 soutěžních zápasech. Slovácko porazilo Východočechy po předchozí sérii čtyři ligových porážek.

Jablonec v krizi

Fotbalisté Jablonce prohráli ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže na hřišti Teplic 0:1 a nezvítězili ve třetím ligovém zápase po sobě. Jedinou branku vstřelil v 10. minutě Štepán Krunert. Jablonec tak klesl na 10. místo neúplné tabulky, naopak dosud poslední Teplice bodovaly poprvé v novém ročníku a jsou třinácté.

Teplice se dočkaly druhého ligového triumfu z posledních 16 zápasů a přerušily proti severočeskému rivalovi sérií předchozích sedmi proher za sebou. Neinkasovali proti němu poprvé po devíti zápasech. Jablonec naopak po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy se Celtikem Glasgow nezvítězil v posledních pěti soutěžních duelech za sebou.

Teplický trenér Radim Kučera udělal po poslední porážce ve Zlíně (0:3) šest změn v základní sestavě a vedle obránce Mazucha vrátil například do brány Čtvrtečku. "Skláři" navíc měli do dobrý vstup do utkání a už po 10 minutách hry se dostali do vedení.

Mareš našel přesným centrem Krunerta a jeden z dalších nováčků v základní sestavě překonal z bezprostřední blízkosti brankáře Hanuše. Přestože pomezní asistent odmával ofsajd a rozhodčí Julínek tak nechtěl v první chvíli gól uznat, po následné konzultaci s videorozhodčím svůj verdikt opravil. Pro jednadvacetiletého záložníka Krunerta šlo o první ligovou branku v dresu Teplic a druhou v kariéře.

Jablonec poté převzal v utkání iniciativu, ale proti pozorně bránícím domácím si dlouho žádnou velkou šanci nevypracoval. Naopak po půl hodině hry musel zasáhnout proti Moulisově průniku Hanuš a následnou dorážku Chlumeckého zase zablokoval Kubista. Skóre nezvýšil ani Mareš, jehož trefa po rychlém brejku tentokrát nebyla uznána pro ofsajd.

Hosté tak zkoušeli koncentrované Teplice překvapit a krátce před přestávkou vyslal pohotovou střelu z vlastní poloviny Zelený, branku vyběhnuvšího Čtvrtečky ale těsně přestřelil.

Jablonecký trenér Rada udělal do druhé půle hned dvě změny v sestavě, byli to však znovu domácí, kteří se dostali do další nebezpečné šance. Mareše ovšem v dobré pozici vychytal Hanuš. Tlak hostů s postupujícími minutami sílil a jen na rohové vedl Jablonec po hodině hry 12:2. Střelecky ale vycházel stále na prázdno a nezměnilo se to jak po průniku Čvančary, proti jehož střele zasáhl Hanuš, tak ani při šanci Kratochvíla, jenž trefil pouze boční tyč.

Teplice naopak hrozily z rychlých brejků a po přihrávce Krunerta se před Hanuše dostal Moulis, uklidňující druhý gól však nepřidal. Když pak ale kýžené vyrovnání nepřinesl na druhé straně ani zakončující Pilař, Teplice si již v rozkouskovaném závěru první body v sezoně nenechaly utéct. Naopak Jablonec prohrál s Teplicemi poprvé po 10 vzájemných zápasech.

Čtyři góly po přestávce

Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy porazili Pardubice 3:1 a v nejvyšší soutěži vyhráli potřetí za sebou. Všechny góly padly ve druhém poločase. Na branku Daniela Tetoura ještě odpověděl Dominik Kostka, ale gól střídajícího Brazilce De Azeveda ze 73. minuty už byl vítězný. Desátý domácí ligový zápas Baníku bez porážky po sobě poté třetí brankou zpečetil další náhradník Jiří Klíma. Východočeši dál čekají na premiérové vítězství v sezoně.

Ostrava měla podle očekávání aktivní nástup, ale první pohrozili hosté zásluhou Černého, který po centru Cadua na zadní tyč hlavičkoval do boční sítě. Baník se pak tlačil do ofenzivy, podnikl několik nebezpečných akcí po křídlech a minimálně jedna volala po gólu. Kuzmanovič se ve 27. minutě s trochou štěstí na levé straně zbavil beka, odcentroval do vápna a Potočného pohotovu hlavičku k tyči vytáhl brankář Markovič.

Skvělý moment si Markovič pět minut před přestávkou málem zbytečně pokazil. To když se mu pod nohami zamotal zbloudilý balon z pole a scházelo málo, aby Almási jeho chybu potrestal gólem, na poslední chvíli ale pardubický brankář pohromu zažehnal.

Do druhé půle vstoupili s větší snahou hosté a první minuty se hrály na ostravské polovině. Jako by však Baník chtěl soupeře vytáhnout z obranné ulity. Stačil pak jeden brejk do otevřené obrany, Almási na pravé straně ustál těžký souboj s obráncem a po jeho přihrávce Tetour z první prostřelil Markoviče.

Povzbuzený Baník měl další příležitosti. Obzvláště Sor, který šel po Almásiho kolmici sám na bránu, ale Markovič jej vychytal. Z následného rohu se však dostaly Pardubice do kontru, který po pár odrazech míče nakonec zdárně zakončil Kostka.

Hosté si ale gólu dlouho neužili. Za několik desítek sekund totiž Ostrava opět udeřila: Kuzmanovič posadil nádherný balon na hlavu De Azeveda, který se zblízka snad ani nemohl mýlit.

Ostrava nepolevovala v aktivitě a nedala soupeři mnoho prostoru. V 78. minutě ale po nedůrazu v jejím vlastním vápně se málem Pardubičtí opět dostali k vyrovnání, zaváhání Baníku však nevyužili.

A tak přišla souhra dvou střídajících Ostravanů a po Granečného balonu za obranu vstřelil lobem třetí gól Klíma, pro kterého to byla první ligová trefa za Ostravu. Mohly být i dvě, ale v nastavení vysoký útočník hlavou trefil jen břevno.

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 51. Mareček. Rozhodčí: Batík - Hájek, Ratajová - Pechanec (video). ŽK: Petržela, Svědík (trenér) - Vlkanova, Urma, Vašulín. ČK: 60. Mareček, 75. Svědík (trenér, oba Slovácko). Diváci: 3657.

Slovácko: Nguyen - Šimko, Daníček, Kadlec - Reinberk (90.+3 Divíšek), Havlík, Mareček, Holzer (78. Tomič) - Petržela (63. Kalabiška), Jurečka (78. Šašinka), Sadílek (90.+3 Kohút). Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Fendrich - Mejdr, Klíma (53. Král), Donát (76. Kateřiňák), Urma - Kodeš, Rada - Prekop (86. Záviška), Dvořák (86. Novotný), Vlkanova - Vašulín. Trenér: Koubek.

Baník Ostrava - FK Pardubice 3:1 (0:0)

Branky: 54. Tetour, 73. De Azevedo, 85. Klíma - 72. Kostka. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Kaloč - Chytil, Čihák, Čelůstka. Diváci: 5723.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor (75. Granečný), Kaloč, Kuzmanovič (88. Budínský), Tetour (88. Jánoš), Potočný (61. De Azevedo) - Almási (75. Klíma). Trenér: Galásek.

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka (83. Lupač) - Solil, Červ - Kostka (76. Beran), Chytil, Tischler (68. Sláma) - Černý (68. Huf). Trenér: Novotný.

FK Teplice - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 10. Krunert. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). ŽK: Moulis, Laňka, Čtvrtečka - Zelený, Kubista, Surzyn. Diváci: 2225.

Teplice: Čtvrtečka - Švanda (80. Laňka), Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Mareček - Černý (90.+2 Hasil), Krunert, Moulis (80. Kodad) - Mareš (67. Ledecký). Trenér: R. Kučera.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (46. Martinec) - Malínský (85. Surzyn), Houska, Kratochvíl (78. Vaníček), Pilař (77. Smejkal) - Doležal (46. Čvančara). Trenér: Rada.