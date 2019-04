Bučení mě nahecovalo, s Bořilem jsem to přehnal, komentoval Hložek své první derby

před 18 minutami

Šestnáctiletý záložník Sparty Adam Hložek na jaře udivuje fotbalovou ligu. Vstřelil vítězný gól proti Plzni i Zlínu, ukázal neobyčejný cit pro výběr místa i tvrdost v osobních soubojích. V neděli nastoupil ke svému prvnímu derby. A opět se nebál konfrontací se zkušenějšími hráči. Proti Janu Bořilovi to ovšem dle svých slov přehnal.

Konec zápasu se blížil, časomíra odkapávala poslední minuty. Hložek se vřítil do vápna Slavie a upadl. Za to od slávistického obránce dostal pořádně vyhubováno. Bořil se k ležícímu mladíkovi sklonil a něco mu řekl. Na to Hložek vstal a oba hráči se chvíli pošťuchovali.

"Bořil mně držel dres, cítil jsem kontakt. Nevím, co k tomu říct," komentoval později situaci sparťanský záložník. "K derby emoce patří, je to pořád vyhecované," dodal.

Nicméně svou reakci směrem k Bořilovi označil za přehnanou. "V šestnácti letech si nemůžu vyskakovat na tak zkušené hráče. S Bořilem jsem to trošičku přehnal," uznal po zápase.

Atmosféra prvního derby mezi dospělými Hložka vtáhla. "Nikdy jsem ale nehrál před vyprodaným Edenem. Bylo to hezké, i když fanoušci na nás celý zápas samozřejmě bučeli. Snažil jsem se tu vyhecovanost nevnímat, chtěl jsem vyhrát. Nicméně bučení a nadávky jsem vnímal. V zápalu boje se na to ale člověk snaží nemyslet. Když na mě fanoušci bučí, tak mě to motivuje k lepším výkonům," prozradil šestnáctiletý talent.

V nejbližší době se Sparta se Slavií utká ještě dvakrát. Za týden v domácím poháru a pak v nadstavbové části sezony. Hložek věří, že Sparta může přes sešívané projít do finále poháru. "Každé derby je vyhecované, nemá favorita. Může to dopadnout jakkoli, takže je můžeme i porazit," myslí si.