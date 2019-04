Glosa: Raději nic, než tenhle paskvil. Čeští rozhodčí sekají boty videu navzdory

před 4 hodinami

Černý víkend má za sebou projekt VAR na stadionech Fortuna:Ligy. V některých klíčových momentech zápasů o titul sudí rozhodli chybně, přestože na stadionu bylo video.

Projekt pod zkratkou VAR stojí několik milionů korun ročně. A přesto má fatální nedostatky. Třeba dnes už legendární, absentující čáru v Plzni.

Viktoria Plzeň zápas s Baníkem rozhodla poté, co Řezník, který byl v ofsajdu, nahrál na rozhodující gól Beauguelovi. Némlich ta samá situace, jako v srpnovém zápase se Zlínem, jen s tím rozdílem, že střelcem byl Krmenčík.

A stejná byla i výmluva: chybí nám ofsajdová čára. Což je u systému, který zkoumá pouze čtyři typy situací, poměrně zásadní problém.

Aby toho nebylo málo, druhý (a podle většiny recenzí ještě lepší) díl rozhodcovské komedie běžel na obrazovkách v neděli v podvečer. S podtitulem Jak rozhodčí Karel Hrubeš upřel Slavii dvě penalty.

Krátce po zápase hlavní sudí argumentoval, že měl v případě Hušbauerova pádu k dispozici pouze dva záběry. Třetí, průkazný, prý dorazil do přenosového vozu VAR pozdě. Videorozhodčí Franěk nejdříve odmítl přijít do studia O2 podat vysvětlení, nicméně pro Sport.cz prohlásil, že třetí záběr obdrželi až poté, co byla hra znovu zahájena.

Ale pozor, fraška nekončí, pokračuje: na tiskové konferenci oběma rozhodčím oponoval Štěpán Hanuš z Ligové fotbalové asociace. "Není možné, aby přenosový vůz VAR neměl všechny záběry O2 TV k dispozici," uvedl tiskový mluvčí LFA.

Takže: buď šlo o neschopnost, anebo o úmysl. Můžete si vybrat.

Penalty nepenalty, Slavia si v derby prošustrovala výhru sama. Měla dostatek příležitostí na to, aby Spartu porazila, a že se tak nestalo, z toho sešívaní mohou vinit pouze sami sebe. To jen tak na okraj.

Otřesný je ale fakt, že systém VAR v rukou nekompetentních rozhodčích fotbalu nepomáhá, naopak mu škodí. A to ještě ponechme stranou další kapitolu, kdy sudí zničí zápas necitlivým zásahem na základě videa - takoví fanoušci Bohemky mají ze zápasu se Slavií tik v oku ještě teď.

Pánové z Ligové asociace, dokud nebudete mít k dispozici odpovídající techniku, spolehlivé rozhodčí a hlavně video na všech ligových stadionech, projekt VAR raději dejte k ledu. A ušetřené peníze můžete věnovat na něco přínosnějšího, třeba na výstavbu stacionárních toalet před budovou hlavního nádraží v Praze.