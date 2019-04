Nebrečím, ale viděl jsem šílené zákroky z obou stran, pravil po derby Ščasný

před 1 hodinou

Takový zápas v Česku k vidění dlouho nebyl. Derby Slavie se Spartou mělo od počátku náboj. Už první souboje ukázaly, že zápas se bude hrát až na hranu. A občas i za ni. Výsledkem byla rozkouskovaná hra, při které trpěla fotbalová úroveň střetnutí. Trenér Sparty Zdeněk Ščasný přílišný důraz kritizoval.

"Nebrečím," zdůraznil. "Bylo to za hranou na obě strany," vracel se kormidelník Letenských k průběhu utkání. Na trávníku častěji polehávali právě jeho svěřenci. Často to bylo po soubojích s urostlými slávistickými stopery. Tempo zápasu tím trpělo.

Hra byla často přerušovaná, několikrát byly v akci nosítka. "Agresivita na soupeře platí, to ano. Tento zápas ale byl co se týče agresivity za hranou," řekl Zdeněk Ščasný. "Z obou stran jsem viděl šílené zákroky, lokty. Ten zápas šlo líp ukočírovat," utrousil poznámku směrem k hlavnímu rozhodčímu Karlovi Hrubešovi.

Trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému se zase nezdálo to, jak často si sparťané po soubojích žádali ošetření. "Běžně se hraje poločas tak 30 minut čistého času. Tolik se dnes určitě nehrálo. Furt byl někdo odnášený ze hřiště a pak se za dvě vteřiny vrátil. Chtěli jsme hrát nátlakově, prostoje nám neprospěly," lamentoval.

Bývalému trenérovi Žižkova nebo Liberce se souboje zdály ve většině v pořádku. "Je to derby, Hráči si nic nedarují, chodí do toho na maximum, nesmí ničemu uhnout. Některé zákroky byly tvrdé, ale až na výjimky si nevybavuju, že by to bylo přes hranu. Derby je vždycky takové," dodal.

Ščasný byl přesvědčený, že ze strany Sparty byl nedostatek důrazu jedním z hlavních důvodů, proč se Sparta s převahou Slavie lépe nevyrovnala.

"Škoda chodil do všech soubojů, my jsme soubojové míče neuhráli. Hůř jsme se s fyzickou hrou vyrovnávali, proti Slavii jsme málo agresivní," analyzoval, proč si sešívaní především ve druhé půli vytvořili větší tlak.

"Chybělo nám to, abychom vepředu více podrželi balon. Pak jsme v přechodové fázi několikrát hloupě přišli o míč. V tomto směru nám chyběl Dočkal, který míče dokáže podržet," poukázal Ščasný na fakt, že Sparta v derby nastoupila bez klíčového záložníka a zároveň kapitána.

Zatímco trenér Letenských utkání sledoval poměrně klidně, Jindřich Trpišovský v závěru prvního poločasu pořádně vypěnil, když rozhodčí za faul před slávistickou lavičkou dal žlutou kartu Lukáši Masopustovi.

Poté se ještě dostal do slovní přestřelky s Guélorem Kangou. "Kolegové mě museli držet. Doneslo se mi, že předchozí situace nebyly dobře posouzené. V takovou chvíli se to ve vás nahromadí a bouchnete. My jsme sparťany taky hecovali. Jsou to emoce, které k tomu patří," odbyl otázku na výměnu názorů s Kangou.