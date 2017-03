Brněnský Škoda míří poprvé do zahraničí, do konce sezony bude hostovat v Norsku

před 23 minutami

Michal Škoda opouští brněnskou Zbrojovku a minimálně do léta se stane hráčem norského Lilleströmu. Jedná se navíc o hostování s opcí, takže pokud Škoda v Norsku zaujme, může se v létě hostování změnit v přestup.

Brno - Michal Škoda, brněnský útočník a mladší bratr slávistického kanonýra Milana, se vydá zkusit štěstí na první zahraniční angažmá v kariéře. Škoda absolvuje testy v Lilleströmu, kde sídlí dvanáctý tým loňského ročníku norské ligy a pětinásobný šampion z minulého století.

"Naskytla se možnost k tomu, aby si Michal zkusil zahraniční angažmá, s čímž jsme souhlasili. V Lilleströmu bude hostovat do konce této sezony a pokud zaujme, změní se hostování v přestup," řekl o transferu majitel Zbrojovky Václav Bartoněk na webových stránkách brněnského klubu.

O přestupu pražského rodáka do zahraničí se mluvilo už v zimě v souvislosti s Čínou, ale nakonec z toho sešlo. Teď se Škoda zkusí prosadit v norské soutěži. "Bylo to pro mne překvapení, už jsem nic takového nečekal, ale těším se. Bude to zajímavá zkušenost, otestuji si zahraniční angažmá. Trochu se bojím jen jazyka, ale v klubu působí Slovák Tomáš Malec, který hrával za Sigmu. Věřím, že mi pomůže tu počáteční jazykovou bariéru překonat," prohlásil Škoda.

Norská liga se hraje systémem jaro-podzim a její první kolo je na programu o nadcházejícím víkendu. Lilleström přivítá v neděli 2. dubna na domácí půdě Sandefjord. V Norsku dříve působili Zbyněk Pospěch, Martin Fillo, Josef Kaufman, Bořek Dočkal a ještě donedávna Zdeněk Ondrášek. Zbrojovka přijde o svého nejlepšího střelce, jenž v této sezoně ePojisteni.cz ligy na podzim desetkrát skóroval.

autor: Sport | před 23 minutami

Související články