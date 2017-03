Vyměňte vedení, je nutné napravit škody, bouří se fanoušci Sparty v otevřeném dopise Křetínskému

před 12 minutami

Předsedové 35 sparťanských fanklubů z České republiky vyzývají majitele Sparty Daniela Křetínského k razantním změnám ve vedení letenského klubu.

Praha - Fanoušci fotbalové Sparty z 35 měst České republiky vyzývají majitele letenského klubu Daniela Křetínského prostřednictvím otevřeného dopisu k razantním změnám.

Předsedům fanklubů, kteří jsou v dopise podepsáni, vadí současná výsledková a herní krize, ale nejvíce příznivce Sparty irituje nejednotnost vedení Sparty. A proto vyzývají k radikální přestavbě lidí, kteří se starají o chod klubu.

"Řízení klubu je, podle mnoha indicií, které pronikají na veřejnost, rozděleno na dvě proti sobě soupeřící frakce, které budeme pro jednoduchost nazývat Letná a Strahov. Zkušenosti ukazují, že nejlepším řešením tohoto stavu je nehledat, která skupina má pravdu a která ne, ale zbavit se obou, přivézt nové, ničím nezatížené lidi, odborníky na daná místa, a rychle napravit škody, které jsou už napáchány," píší fanoušci Sparty v otevřeném dopise.

Podle fanoušků, kteří se v dopise označují za organizované, nekonfliktní a věrné za každých okolností, se pouze podobnou neústupnou přestavbou zastaví úpadek klubu. V opačném případě podle fandů hrozí, že Sparta bude nadále ztrácet na svém kreditu.

Otevřený dopis fanoušků Sparty Danielu Křetínskému

Vážený pane Křetínský,

cílem tohoto otevřeného dopisu je sdělit Vám náš názor na současné dění v našem milovaném klubu Sparta Praha. Jedná se o názor fandů, kteří jsou řádně organizováni ve fanklubech po celé republice. Jsou to lidé, kteří nepřinášejí Spartě problémy, ale naopak Spartě fandí za všech okolností. Přinášejí jí jak podporu lidskou, tak materiální, a to v podobě nákupu permanentek, suvenýrů atd. Oblíbené klišé zní, že fotbal se hraje pro fanoušky. V tom případě se dá určitě říci, že to jsme my.

Okolnosti, proč jsme se k tomuto kroku odhodlali, jsou všeobecně známé, ale přesto asi stojí si je připomenout. Současný stav je velmi neuspokojivý jak po stránce výsledkové, tak zejména ve ztrátě společenského kreditu Sparty. Sparta je neustále propírána v médiích, a to ponejvíc v negativním smyslu, její fanoušci, jejichž část zastupujeme, se setkávají nejenom s posměchem, ale už i dokonce s lítostí, že fandí takovému klubu. O věcech, které budeme zmiňovat, máme jen malou povědomost, nikdo je nepřizná nahlas, protože pravda často bolí a odpovědní lidé si ji nechtějí připouštět. Čerpáme z médií a jiných, možná nepřesných zdrojů. Skutečnosti ale považujeme za vážné a v případě, že by jen část byla pravdou, je to velmi alarmující.

Velmi zjednodušeně se dá konstatovat, že Spartě chybí JEDNOTNOST, a to ve všech jejích strukturách; od vedení počínaje a kabinou hráčů konče. Jednotnost je velmi široký pojem, který se pokusíme vysvětlit dále.

Řízení klubu je, podle mnoha indicií, které pronikají na veřejnost, rozděleno na dvě proti sobě soupeřící frakce, které budeme pro jednoduchost nazývat Letná a Strahov. Nemá cenu psát jména, o ta zde vůbec nejde, stejně jako poukazovat na jednotlivé případy nesouladu a protivenství, která si tyto dvě skupiny navzájem způsobují. Nejvíce je to vždy vidět při změnách na trenérské židli. Základním problémem je, že tato situace ve Spartě vůbec vznikla a že ji dlouhodobě nikdo neřeší. Žádná skupina lidí nebo společnost, která má jednotné cíle, ale je k nim vedena dvěma cestami, nemůže být úspěšná. Žádný odpovědný majitel by ve své firmě nikdy nedopustil, aby jeho podřízení mezi sebou soupeřili takovým způsobem, že tato činnost začne požírat firmu jako celek.

Ačkoli se zdá, že řešení je naprosto jednoduché, a to nastavení jasných pravomocí a kompetencí, osobní odpovědnosti jedinců za svá rozhodnutí a hlavně vyhodnocení práce každého člověka ve své funkci, Sparta se místo toho zmítá v chaosu, není schopna tuto situaci řešit, ač je na ni dlouhodobě poukazováno jak v médiích, tak i v různých fotbalových kruzích odborných i laických. Odpovědnost za neúspěchy je rozpliznuta na jakési společenství osob, kteří údajně Spartu řídí.

Jediný člověk, který tohle může vyřešit, jste vy, nikdo jiný k tomu nemá pravomoc a nikdo jiný tomuto stavu nepomůže. Zkušenosti ukazují že nejlepším řešením tohoto stavu je nehledat, která skupina má pravdu a která ne, ale zbavit se obou, přivézt nové, ničím nezatížené lidi, odborníky na daná místa a rychle napravit škody, které jsou už napáchány. Model, kdy fotbalový klub funguje na bázi: majitel, sportovní ředitel a trenér, není od věci. Tito lidé jsou odpovědní za slávu nebo neúspěch. Bylo by zde mnoho dalších témat, o kterých by se dalo mluvit: nesoulad v kabině hráčů, rozpory na tribunách mezi fans a "rádoby fans", fluktuace na trenérských postech atd. My si však přesto myslíme, že vyřešením tohoto výše zmíněného tématu se napraví mnoho a to ostatní se již bude řešit snadněji.

Proto na konci tohoto otevřeného dopisu vás vyzýváme, p. Křetínský, abyste z pozice, kterou zastáváte, začal jednat a nedopustil ještě větší úpadek klubu, který se pro mnohé z nás stal celoživotním koníčkem. Je potřeba se podívat pravdě do očí, jestli se rychle něco nezmění, začne nás ubývat, a to zcela přirozenou cestou.

Člověk může něco podporovat, když věří, že to má smysl, když přestane věřit, většinou už není cesta zpět. Na tento dopis nečekáme žádnou veřejnou odpověď, odpovědí pro nás budou Vaše kroky k nápravě, která, jak všichni věříme, brzy nastane.