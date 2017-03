Šilhavý a Rada mají dobrý vztah. Před derby si ale volat nebudeme, ujistil trenér Slavie

před 1 hodinou

Jaroslav Šilhavý a Petr Rada stojí před nedělním derby Slavie proti Spartě na opačných stranách barikády, v letech 2008 a 2009 přitom u národního týmu působili jako kolegové. Kamarády zůstali i nadále, vzájemně si přejí a jsou v kontaktu. Do nedělního supermače ovšem půjdou jako soupeři.

Praha - V nedělním ligovém derby v Edenu se proti sobě na lavičkách postaví bývalí kolegové. Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý dělal novému kouči Sparty Petru Radovi v letech 2008 až 2009 asistenta u reprezentace a považuje ho za svého kamaráda. Před zápasem si ale volat nebudou a přátelství půjde v neděli stranou.

Šilhavého potěšil Radův posun z Příbrami

"Náš vztah je velmi dobrý, dá se říct, že jsme kamarádi. Byli jsme u pana Brücknera u reprezentace oba asistenti, posléze když pan Brückner odešel, tak Petr se stal hlavním trenérem a já mu dělal asistenta. Něco jsme spolu odválčili, mám k Petrovi respekt, ale v neděli budeme soupeři a určitě každý budeme chtít vyhrát," řekl novinářům Šilhavý.

"Jardy jako kolegy si vážím. Samozřejmě náš vztah je jiný, známe se dlouho, hráli jsme i proti sobě. Náš vztah je dobrý. Podáme si ruce a uvidíme se," doplnil Rada, který převzal Spartu před minulým kolem se Zlínem, v němž Letenští remizovali 0:0 a na Slavii ztrácí devět bodů.

Šilhavého Radův návrat na prvoligovou scénu po zimním konci v Příbrami potěšil. "Když nastoupil, tak jsem mu gratuloval k dobrému angažmá. Pak jsem si zavolali před zápasem, který doma hráli se Zlínem. Teď byl mimo, takže jsem rád, že dostal angažmá," uvedl Šilhavý.

Znalost Radova stylu může být výhodou

"Občas si zavoláme, nebo se potkáme za starou gardu, když to časově vyjde. Teď to asi vynecháme a volat si nebudeme. Ale jo, těším se na něj, až ho zase uvidím tady na lavičce," podotkl s úsměvem Šilhavý.

Očekává, že Radův příchod trápící se Spartě pomůže. "Proto to asi Sparta dělala. Myslím, že ano. Navíc Petr je zkušený trenér, ví si rady," konstatoval pětapadesátiletý Šilhavý.

Od o tři roky staršího kolegy se u reprezentace učil. "Petr je zkušený trenér, je o kousek starší. I to trenérské řemeslo dělal déle než já. Zkušenosti má obrovské, takže pořád jsem se od něj měl co učit. Myslím, že prostor z pozice asistenta byl dobrý," vzpomínal Šilhavý na spolupráci.

Vzhledem k tomu, že Radu dobře zná, mohl by odhadnout, s čím na Slavii Sparta vyrukuje. "Určitě se nechci pasovat do role nějakého vševěda. (Petr) nějaký styl hry má. Myslím, že do Sparty přinese svou přirozeností respekt těch hráčů v kabině. Myslím, že tohle sledovalo i vedení Sparty. Dá se něco předpokládat, ale mluvit o tom nechci," dodal Šilhavý.

