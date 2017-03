V derby máme obrovskou šanci ještě zaútočit na Slavii, shodují se Mareček s Čermákem

před 1 hodinou

Sparťané se před derby se Slavií shodují, že postavení v tabulce obou týmů nemusí rozhodovat. "Proti Slavii se můžeme ještě dotáhnout na čelo," myslí si Aleš Čermák, se kterým souhlasí i Lukáš Mareček.

Praha - Fotbalovou Spartu čeká v neděli derby se Slavií, do kterého po letech Letenští nejdou v roli favorita. Svou výchozí pozici před nejdiskutovanějším zápasem jara si uvědomují i záložníci Lukáš Mareček a Aleš Čermák.

"Může být pro nás i výhodou, že nejsme favoritem. V posledních letech to bylo naopak a Slavii se dařilo někdy i více," přemýšlí kapitán české reprezentace do jednadvaceti let Čermák. "Nejsme favoritem a to si myslím, že je pro nás jen dobře. V minulosti byla Slavia ke konci tabulky a my první a stejně v derby nebyl nikdo favoritem," pokračuje Mareček.

"Nebral bych derby jako poslední šanci se dotáhnout na Slavii, ale spíše jako obrovskou šanci," vysvětluje Čermák, který si ale uvědomuje, že v případě porážky by byla ztráta už téměř nedosažitelná. "Myslím si, že nás úspěch v derby může namotivovat, abychom ještě Slavii šlapali na paty," souhlasí se svým kolegou Mareček.

Sparta těsně před reprezentační přestávkou vyměnila trenéra. "Nový trenér přišel tři dny před zápasem se Zlínem, takže toho času moc nebylo. Takže reprezentační pauza přišla vhod, protože jsme natrénovali některé situace a seznámili se s trenérem," libuje si Mareček.

Kouči Petru Radovi také hrálo do karet, že na nedávno skončeném reprezentačním srazu bylo jen minimum sparťanů. "Samozřejmě, že naše rozpoložení není úplně ideální. Byli jsme rádi, že byla reprezentační pauza, ve které jsme mohli mobilizovat síly a potrénovat. Měli jsme i nějaké volno, abychom se oprostili od fotbalu. Trenér se zaměřil hlavně na disciplínu, důraz v osobních soubojích, standardní situaci a rychlost," prozradil Mareček.

"Samozřejmě může být výhoda, že jsme měli prostor k tréninku, ale myslím si, že jsme uprostřed sezony a síly by měly mít oba týmy," pokračuje na stejné téma na závěr Čermák, který se ze srazu jednadvacítky vrátil k týmu až v průběhu týdne.

