S partnerkou sparťankou se raději o fotbale nebavím, směje se před derby Barák

před 35 minutami

Záložník Slavie Antonín Barák pokračuje v raketovém nástupu mezi českou fotbalovou elitu. V zimě podepsal s italským Udine, usadil se v české reprezentaci a v sešívaném dresu bojuje o titul. Před nejdiskutovanějším ligovým zápasem jara se dvaadvacetiletý odchovanec Příbrami rozpovídal nejen o nadcházejícím derby pražských "S".

Slavia v reprezentační pauze trénovala v osmi lidech. Nemůže to být před derby nevýhoda?

Trenéři se trochu báli, protože na reprezentačním srazech bylo hodně slávistů, ale já si myslím, že je to zbytečné, protože je podle mě mnohem přínosnější trénovat s národním týmem a odehrát nějaké ostré minuty, než jen trénovat v klubu. Takže obecně každý reprezentační sraz je pro hráče jen plus, navíc každá pozvánka pomůže hráči i psychicky a v konečném důsledku to pomůže i klubu.

V reprezentaci jste se proti San Marinu dvakrát prosadil. Dá se očekávat, že se budete tlačit do zakončení i v lize?

Trenér reprezentace pan Jarolím mě tlačil do zakončení. Dal mě na podhrotovou pozici a očekával, že budu produktivní. Doufám, že jsem se trochu rozstřílel a zklidnil před bránou. Pokud se mi povede dostat do příležitostí, tak věřím, že bych mohl skórovat i proti Spartě.

Řešilo se na srazu i nadcházející derby "S"?

Řešili jsme derby pražských "S" i v reprezentaci. Hodně se na to naráželo. Oba tábory doufají, že derby zvládnou, takže se o tom hodně mluvilo i v národním týmu. Sparťané jsou teď takoví smutní, ale po derby se mohou zase trochu dotáhnout, takže jsme opatrní a při zemi, abychom nebyli příliš sebevědomí.

Řešíte derby třeba i s partnerkou, která hrála fotbal za Spartu?

My se spolu o fotbale moc nebavíme, protože na něj máme trochu rozdílné názory. Různě se popichujeme a je to spíše zábava. Partnerka se na zápas určitě těší, protože má ráda fotbal.

Probíral jste s Jakubem Janktem, jak to vypadá v Udine, kam po sezoně zamíříte?

Bavil jsem se s Kubou i Tomášem Sivokem, který v Udine v minulosti působil. Kuba je v Udine hrozně šťastný, protože se mu aktuálně v týmu daří asi nejvíce a je za hvězdu, takže si to pochvaluje.

V čem má momentální Slavia nad Spartou navrch?

Nad Spartou máme momentálně navrch v takové pohodě v týmu. Ve Slavii teď cítím takové přirozené klima, táhneme za jeden provaz, jsme všichni v pohodě a bavíme se fotbalem. Takže jsme momentálně perfektně nastavení a to asi nyní ve Spartě není. Sparta má výborný tým, nechci podceňovat ani jednoho hráče. Všichni jsou kvalitní a jsou v týmu právem. Stejně tak jako ve Slavii, kde jsme ale momentálně v herní pohodě.

Můžete případným vítězstvím definitivně utéct Spartě?

Pokud zvítězíme, tak dvanáctibodový náskok je už hodně velký. Troufnu si říct, že by už potom na nás neměli šanci. Nechci být příliš sebevědomý, ale momentálně se musíme s výhledem k boji o titul dívat hlavně na Plzeň, protože Sparta je už trochu více pod námi.

Mluvíte už v kabině často o titulu?

Já osobně na titul sám nijak zvlášť nemyslím, ale pokud chceme titul vyhrát, tak na něj myslet musíme. Titul nám do klína sám od sebe nespadne. Musíme jít do každého zápasu s vědomím, že se můžeme k titulu přiblížit.

Myslíte, že bere dlouholetý hráč klubu derby stejně jako nový hráč?

Myslím, že derby vtáhne každého fotbalistu. Ten zápas má úplně jiný náboj, co vím, tak derby sleduje úplně každý a každého taky zajímá. Samozřejmě někdo má ke klubu menší vazby, někdo větší, ale každý, kdo hraje za ten klub, chce vyhrát. Navíc v podobných zápasech se může hráč zviditelnit a zlepšit si pozici.

Prožíváte momentálně nejlepší období v kariéře?

Jde to pořád nahoru, já na tohle nemyslím. Snažím si užívat všechny zápasy dokud mám možnost pravidelně nastupovat a ukázat, co ve mně je. Ale přiznám se, že je příjemné, když se vám povede reprezentační sraz.

Viděl jste i zápasy jednadvacítky, které se povedlo porazit v přípravě dva účastníky Eura ze Slovenska a Polska?

Zápas jsem živě neviděl, ale sledoval jsem to alespoň výsledkově. Jsem velmi rád, protože na výkony kluků byly jen dobré ohlasy. Slováky prý kluci přejeli hodně výrazně, za což jsem hodně rád, protože Slováci po cestě na Euro vyřadili Nizozemce a Turky. Samozřejmě Slovákům chyběli výrazné osobnosti, které už jsou s A-týmem, ale stejně tak i nám. Kluci ukázali, že je v jednadvacítce pohoda a už se všichni hrozně těšíme na šampionát.

Jak by vypadal ideální konec fotbalového jara Antonína Baráka?

Titul, vyhrát pohár, vyhrát Euro do jednadvaceti let a pak si užít dva týdny dovolené s přítelkyní u moře a potom se hlásit v Udine.

autor: David Janeczek | před 35 minutami

Související články