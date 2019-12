Jsem velkým dlužníkem Sparty, říká Dočkal. Po operaci se pomalu vrací do procesu

Pouze ke třem ligovým zápasům nastoupil letos kapitán fotbalové Sparty i národního mužstva Bořek Dočkal a od té doby marodí s operovanou achilovkou. Začíná se však blýskat na lepší časy. „V průběhu zimní přípravy bych se chtěl připojit k týmu,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jaký je tedy váš současný zdravotní stav?

Po nedávném lehkém testování mohu být spokojen. Různá čísla, kterých jsem zatím dosáhl, prozradila slibné hodnoty, hlavně ve svalové připravenosti. Zároveň však nejsem přehnaně optimistický a už vůbec nebudu vyhlašovat nějaké termíny, kdy po dlouhé době nastoupím k prvnímu zápasu. Zatím si v dlouhém seznamu odškrtávám "položky", které se mi podařilo zvládnout, ale ještě mi jich dost zbývá.

Lze říci, že vaše rekonvalescence probíhá podle původních představ?

Možná dokonce o trošku rychleji, než jsme s lékaři čekali. Jsem schopen dělat různá cvičení, na noze se cítím stabilně. Pořád však musím svědomitě pokračovat po nastoupené cestě a nic ve snaze o brzké vyléčení neuspěchat. Mám však kolem sebe odborníky, kteří mě v tomto směru občas musí brzdit. (úsměv)

Co můžete dělat?

Chodím běhat a postupně zvyšuji zátěž. Má to příznivý vliv na psychiku, protože cítím zlepšení, a tak do každého tréninku jdu s chutí. Každý týden se lepším pohybově, noha na všechno dobře reaguje, jsem schopen zvládnout stále se zvyšující množství stanovených dávek a na ničem nezůstávám stát. To je pro mě priorita, protože vrátit se ve stanovené náročnosti třeba o dva týdny zpátky by nebylo dobré.

Když se naopak vrátíme o více než půl roku zpátky, čím pro vás byl verdikt o nutnosti operace?

Dlouho se nevědělo, kudy povede cesta k vyléčení bolavé achilovky. Teprve druhá operace dala jasnou odpověď. Věděl jsem, že jinudy jít nelze, takže se mi ulevilo. Nebyl jsem v situaci, že bych nemohl doma usnout a brečel do polštáře. Neuvažoval jsem ani o ukončení kariéry. Zpočátku jsem sice nevěděl, zda se budu léčit několik týdnů nebo měsíců, ale věřil jsem, že se brzy vrátím. To jsem ještě nevěděl, jak dlouho to bude trvat.

Jaké byly začátky vašeho léčení?

Nebyly jednoduché. Byly momenty, kdy se mi něco nepodařilo podle představ a psychika šla dolů. Ve složitých situacích mi nebylo dobře, ale po lepších výsledcích v mém tréninku zase svítilo slunce. Navíc zpočátku jsem dlouho chodil o berlích, takže ani moje předpokládaná starost o rodinu nebyla zdaleka optimální. Je to už hodně dlouhá doba, co jsem se vrátil z operačního sálu, a cítím, že jsem na správné cestě, která vede k návratu na hřiště.

Se Spartou jste stále v kontaktu?

Samozřejmě! Především proto, že jsem jejím velkým dlužníkem. Na jaře chtěla dosáhnout na určité mety a v létě se co nejlépe připravit na novou sezonu. Čekala, že budu její posilou, a přitom jsem stačil nastoupit jen ke třem zápasům, takže původní představy jsem ani zčásti nenaplnil. Proto mým jednoznačným cílem je vrátit Spartě konečně to, co ode mě čeká. Motivace být zase platným členem sparťanského týmu je obrovská, ale v těchto dnech se ještě nemohu upínat k něčemu, co je pro mě moc daleko.

Rovněž trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý netají, že hlavně pro mistrovství Evropy čeká na vaše služby. Co tomu říkáte?

Těší mě to, ale zatím nevím, co bude za pár dní, natož pak za půl roku. Je otázka, zda budu schopen zvládnout tréninkovou i zápasovou zátěž a jaká bude moje forma. Na řadu otázek dá odpověď až moje jaro.

A máte už aspoň malou představu, kdy byste se mohl vrátit na trávník?

Chtěl bych se v průběhu zimní přípravy připojit k mužstvu. Dál se nedívám, protože moje pozornost míří zatím jen na dny z týdne na týden. Velice si vážím toho, že řada lidí mi i ve svém volném čase pomáhá. Je pro mě povzbuzující, že všichni mají obrovskou snahu vrátit mě do původního zdravotního stavu.