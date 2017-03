Boleslav po červené Da Silvy prohrála. Záloha hrála opravdu špatně, štvalo Svědíka

před 47 minutami

Týden po vítězství Mladé Boleslavi nad Spartou přišlo zklamání. Místo, aby se Středočeši dotáhli v tabulce právě na tým z Letné, prohráli v Uherském Hradišti. Boleslav se Slováckem ztratila vedení a nakonec prohrála 1:2. Trenér Svědík byl po zápase hodně kritický.

Uherské Hradiště - Fotbalisté Boleslavi neudrželi na Slovácku slibné vedení a prohráli 1:2. Na gól Přikryla ještě do poločasu odpověděl Havlík. Dvanáct minut před koncem zápasu oslabil Da Silva Středočechy kvůli druhé žluté kartě. Slovácko přesilovku využilo v samém závěru utkání díky Havlíkovi.

Mladá Boleslav ztratila zápas, ve kterém vedla a nedokázala se tak dotáhnout v tabulce na Spartu. Naopak se propadla na páté místo za Zlín.

Přitom lepší start zápasu si Mladoboleslavští nemohli přát. Už ve čtvrté minutě udělal domácí Hofmann školáckou chybu, když na polovině přišel jako stoper o míč a rychlý brejk bez potíží proměnil Přikryl. Boleslav ovšem následně téměř úplně vyklidila pole. "Sice jsme dali gól, ale vůbec jsme se nechytili," věděl po zápase střelec úvodní branky Tomáš Přikryl.

Dalo se očekávat, že Boleslav bude určovat tempo zápasu, jenže tomu tak nebylo. Slovácko hrálo kompaktně a drželo častěji míč. "Neměli jsme žádnou mezihru, protože naše záloha hrála velice špatně. Nedostávali jsme se do kombinace a navíc jsme ve středu hřiště prohrávali hodně soubojů," hledal příčinu boleslavský hlavní trenér Martin Svědík.

Klíčový okamžik zápasu přišel pravděpodobně po půlhodině hry, když Jánoš neproměnil jasnou tutovku a jednu z mála šancí Boleslavi. "Byla to zlomová šance celého utkání. Kdybychom dali branku na 2:0, tak bychom to dotáhli," usuzoval Svědík. Mrzelo ho také, že jeho tým obdržel obě branky ze standardních situací.

Chvíli po spálené šanci Jánoše totiž z rohu vyrovnal Zajíc. Velmi dobrý zápas prožil domácí Marek Havlík, který na první gól nahrával, a ten vítězný vstřelil.

"Od začátku jsme si šli za vítězstvím. Konečně jsme to chtěli urvat," narážel záložník lvíčat na tři dlouhé série Slovácka, které se domácím podařilo přerušit. Doma nevyhráli od srpna, na jaře měli na kontě pouze čtyři remízy a osm zápasů v řadě nedokázali Boleslav porazit.

Tyto série v utkání skončily. Nejspíš i vlivem vyloučení Da Silvy v 78. minutě. "Po druhé žluté kartě Da Silvy jsme se dostali pod tlak," komentoval Přikryl. Po zápase nebyl příliš spokojený a kritizoval hru celého týmu. "Nedokázali jsme navázat na zápas se Spartou, trochu to i snižuje náš výkon proti ní," řekl.

Slovácku částečně vyšla i taktika, se kterou vstoupilo do druhého poločasu. "Věděli jsme, že má [Da Silva] žlutou kartu. Zkoušeli jsme to hrát přes něj, protože tentokrát chodil do soubojů hodně ostře," vysvětlil domácí kapitán Veliče Šumulikoski. Výsledek byl podle něj zasloužený.

Boleslavi se zamotal boj o pohárovou Evropu, a také o třetí místo. Na Spartu totiž ztrácí pět bodů a má před sebou ještě Zlín. Naopak Slovácko si před reprezentační pauzou zajistilo klidnější spánek a sestupovým vodám se minimálně do nedělních zápasů vzdálilo na devět bodů.

