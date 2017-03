Rada po premiéře na lavičce Sparty: Nechci řešit problémy z minulosti, Konatého jsem neodstavil

před 19 minutami

Okamžitá léčba Sparty novým trenérem Petrem Radou se zatím nedostavila. Letenští na domácím hřišti remizovali se Zlínem 0:0 a před reprezentační přestávkou a derby se Slaviíí znovu ztratili.

Praha - Fotbalová Sparta nadále tápe. V premiérovém zápase pod zkušeným trenérem Petrem Radou doma remizovala se Zlínem 0:0.

Sparta znovu nepředvedla kvalitní výkon, což na Letné znovu vyústilo v pískot. Zhruba dvacet minut před koncem kotel domácích dokonce opustil stadion. "Problémy ve fotbale jsou všude. Nechci řešit minulost, starám se o to, aby se tým nejlépe připravil na zápas," řekl po zápase kouč Petr Rada.

"Musíme ctít kvalitu Zlínu. Nechci se vymlouvat, ale nemáme kromě Vency Kadlece dalšího útočníka. Nemám příliš možností, jak hru oživit," smutnil Rada nad zraněními Davida Lafaty, Matěje Pulkraba a Lukáše Juliše.

Fanoušci Sparty si zápas krátili vulgárními pokřiky na stranu vedení a neobešli se ani bez pyrotechniky. Sudí Radek Příhoda dokonce na zhruba dvě minuty zápas přerušil. "Já jsem si protestů fanoušků nevšímal. Hráči jsou od toho, aby hráli a podobných věcí si nevšímali," nechtěl Rada řešit fanoušky.

Osmapadesátiletý zkušený kouč pověřil kapitánem Michala Kadlece a ze základní sestavy stáhl Tiémoka Konatého. "Konaté je hráč na kraj, pokud bych ho postavil do útoku, tak nejsem přesvědčený, že by byl zády brance nebezpečný," vysvětlil Rada. "Není to o tom, že bych chtěl Konatého odstavit," dodal.

Nový kapitán Letenských Michal Kadlec dostal proti Zlínu čtvrtou žlutou kartu v sezoně, ale při pozápasových rozhovorech žil v domnění, že inkasoval teprve třetí kartu a v derby proti Slavii nebude chybět. "Pokud to není karta za řeči, ale karta, která vyplyne ze hry, tak se to ve fotbale stane. Samozřejmě nejsem spokojený, že Michal nebude pro derby," ujistil Rada, že o distanci svého kapitána ví.

Osamocený Václav Kadlec na hrotu sparťanského útoku znovu nepůsobil jako nejdražší klubová posila v historii. "Musíme si výkony hráčů rozebrat mezi sebou. Nechci těsně po zápase hodnotit Vencu Kadlece. Celkově, ale není tým v pohodě a na Vencovi je to znát," přiznal na závěr Rada.

