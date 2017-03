Liberečtí zažili očistec, Obročník zhubl pět kilo. Slavia je evropský tým, uznal Trpišovský

před 42 minutami

Heroickým výkonem dokázal Liberec urvat důležitou remízu ze zápasu s vedoucí pražskou Slavií.

Liberec - Měli obrovské štěstí, přečkali drtivý tlak hostující Slavie. A připsali si zlatý bod v těžkém boji o udržení v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Liberce remizovali s vedoucím týmem nejvyšší fotbalové soutěže 1:1 a na hřišti zažili učiněný očistec.

"Brzy se nám zranil Martin Latka, kvůli tomu jsme vlastně dostali gól. A další čtyři hráči pak se zraněními dohrávali. Kerbr hrál s nataženým svalem posledních dvacet minut, Obročník měl křeče v břiše a shodil pět kilo. Hráči museli dohrávat na jiných postech," vyjmenoval problémy, které sužovaly jeho tým, kouč Liberce Jindřich Trpišovský.

I proto si bodového zisku proti extrémně silné Slavii nebývale vážil. "Ten bod jsme uhráli naší bojovností. Je pro nás v naší situaci zlatý. Bylo to se štěstím, ale hráči si o to svým heroickým výkonem řekli," uvedl trenér.

Ten do nominace na duel se Slavií nezařadil ofenzivního hráče Egona Vůcha a ten si zlost vylil na svém instagramovém účtu. Sdílel malbu vztyčeného prostředníku a napsal: "Když přijdeš na zápas a nemáš tam dres + ti nikdo k tomu nic neřekne, že nejsi v nominaci, je ubohost."

Jisté je, že jeho chování bude mít dohru, Trpišovský ale po zápase se Slavií raději mluvil o kladných hrdinech severočeského celku.

"Samozřejmě nás podržel brankář Dúbravka, já tvrdím, že je to jeden z nejlepších gólmanů nejen u nás. A skvěle hráli stopeři, Karafiát a Kúdela. Ti, co uskákali, bylo neuvěřitelné. Ondra Kúdela by měl v hodnocení dostat ne desítku ale jedenáctku," chválil své defenzivní muže kouč.

Slova velkého uznání měl ale také pro soupeře. Současnou Slavii Trpišovský označil za tým evropského formátu. "Musím Slavii složit velkou poklonu za to, jaké dokázala poskládat mužstvo. Pod takový tlak nás tady nikdo nedostal, a to ani v pohárové Evropě. Takhle těžké utkání doma nepamatuji. Slavia je v obrovské pohodě," řekl liberecký lodivod.

Tato slova ale jen těžko mohla utěšit Jaroslava Šilhavého. Kouče, který v Liberci slavil před pěti lety mistrovský titul a stal se místním hrdinou. Tedy jen dočasně, než kývl na nabídku Miroslava Pelty a přestoupil do sousedního Jablonce.

Nyní už ovšem jako trenér Slavie těžko skousával, že jeho tým z řady obrovských šancí nedokázal vstřelit pod Ještědem vítězný gól.

"V Plzni z toho mají asi velkou radost," hlesl s hořkým úsměvem na rtech Šilhavý. "Ale stejně tak budeme mít radost my, když Plzeň zítra ztratí v Karviné," dodal kouč. Sešívaní ztratili v Liberci dva body, ale podle Šilhavého se zápas publiku musel líbit.

"Začali jsme dobře, dali jsme rychlý gól a měli přidat další. Ke konci první půle jsme si vybrali slabší chvilku a nabídli domácím vyrovnání. Ve druhém poločase jsme si ale vypracovali mnoho šancí a měli některou proměnit. Bylo by to spravedlivé," prohlásil Šilhavý.

Slávisté po první jarní ztrátě rozhodně nepanikaří. "Cesta do cíle je ještě daleká. Když budeme pokračovat v těchto výkonech, budeme mít dobou šanci," uzavřel v pozitivním duchu trenér Slavie.

autor: Aleš Vávra | před 42 minutami