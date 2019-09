Bitva o titul? Sparta to už bude mít těžké, sráží ji hrubé chyby, říká kouč Vrba

Po zápase působil uvolněně. Bylo na něm znát, jak jsou pro něj tři body ze zápasu proti Spartě důležité. "Ubojovali jsme to," přiznal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Proti Spartě jste tři body hlavně vyválčili. Souhlasíte?

První poločas byl velice slušný, bohužel jsme ve finální nedokázali dohrát nějaké situace. Zápas hodně ovlivnila první minuta druhé půle, pak už to byl hlavně boj. Pro nás je důležité, že jsme uhráli tři body a vytvořili si velmi zajímavé postavení do dalšího průběhu ligy.

Hosté vás místy přehrávali. Co jste říkal jejich výkonu?

Sparta kvalitu má, jen dostává góly po individuálních chybách, stejně jako to předvedla u nás. Přesně tohle ji sráží dolů, jinak jsou její hráči připraveni velice dobře, hrají zajímavý fotbal. Trenér Jílek to má strašně těžké, každý hodnotí výsledky, ale on za spoustu věcí nemůže, doplácí na hrubé individuální chyby svých hráčů.

Letenští v Plzni nevyhráli podeváté v řadě. Děláte si už čárky?

Přiznám se, že to moc nesleduju. Pořád bereme Spartu tak, že hraje poháry. Má na to mužstvo, má na to zázemí. Kdyby měla končit mimo pohárové příčky, bylo by to špatně.

Na vás už ovšem ztrácí dvanáct bodů, na Slavii dokonce patnáct. Myslíte, že už jste setřásli jednoho z adeptů na titul?

Vždycky tvrdím, že pokud stíháte jednoho soupeře, je to řešitelné, ale pokud dva nebo tři, už je to hodně složité.

Slavia je momentálně v laufu, ale vy se ji dokážete držet s minimálním odstupem. Čím si to vysvětlujete?

Hlavně jsem rád, že Plzeň dlouhodobě potvrzuje formu, hraje o nejvyšší příčky, což v minulosti nebývalo.

K tomu vám výraznou měrou dopomáhá střelec Michael Krmenčík. Tři zápasy, čtyři góly. Myslíte, že se už blíží formě, jakou měl před zraněním?

Je to dobré, já ho jen chválím (smích). Víte, jak to při takových úrazech mají posléze hráči komplikované. Myslím si, že se u něj vrací ty prvky, které byly k vidění v minulosti, kdy rozhodoval zápasy.